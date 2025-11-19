Днес предоставянето на административни услуги за граждани в Сектор "Пътна полиция“ – Русе е временно преустановено. Причината е възникнала техническа авария в съоръженията за доставка на електроенергия.Уведомено е електроразпределителното дружество и се изчаква отстраняване на повредата.ОДМВР – Русе препоръчва на гражданите, при възможност, да планират посещенията си в други дни, за да избегнат евентуални неудобства.