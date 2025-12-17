Днес се възстановява движението по Дунав мост при Русе
Очаква се движението да бъде възстановено около 16 часа.
През последната седмица на съоръжението се монтираха ограничителните системи и се положи пътната маркировка в затворения за ремонт участък. Работи се по отводнителния колектор и обновяването на тротоарните блокове.
Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да започнат строително-монтажните работи в 320-метров участък в платното за България.
Както и досега дейностите на Дунав мост ще се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура".
