ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Днес ще е много топло в Русе. Какво ни чака идните дни
В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Във вторник ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а минималните - между 10° и 15°.
В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.
В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.
В петък и през почивните дни ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места, главно в западната половина ще има и валежи. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните между 9° и 14°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: