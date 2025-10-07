Дневният център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания в Русе отбеляза подобаващо своя рожден ден

© Потребителите и екипът на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания отбелязаха днес с много настроение 5 г. от създаването на социалната услугата, управлявана от Фондация "Трета възраст“.



Техен специален гост бе заместник-кметът Димитър Недев, който отправи благодарности към служителите, грижещи се за хората там.



"С професионализъм, търпение и големи сърца Вие и Вашите колеги превръщате всеки ден в урок по доброта и съпричастност. Вашият труд не се измерва в работно време, а в усмивки, в малките успехи и в онези искрени благодарности, които само хората, получили истинска грижа, умеят да изразят“, заяви Недев.



Той се обърна към директорката на дневния център Ценка Димитрова и изказа признателност за професионализма, търпението и големите сърца на екипа ѝ, които превръщат всеки ден в урок по доброта и съпричастност. На потребителите Димитър Недев пожела да са здрави и да продължават със своите усмивки, искреност и сила да показват, че истинската стойност на човека се крие не в ограниченията, а в духа му.



Ценка Димитрова от своя страна благодари на Община Русе в лицето на кмета Пенчо Милков за постоянната подкрепа и за това, че социалната услуга се е превърнала в дом на топлина, приятелство и човечност. Служителите шеговито споделиха, че наблюдават намаляване приема на лекарства на повечето ползвателите, вследствие на грижите и доброто настроение, което ежедневно се усеща в дневния център.



По случай годишнината възрастните хора, подкрепени от персонала, проведоха един истински празник с много музика и танци, съобщи Община Русе.



От там припомнят, че след приключването на проекта "Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“, управлението на дневния център, намиращ се в сградата на бившия Дом майка и дете, бе поето от Фондация "Трета възраст“.



В социалната услуга се предоставят мобилни, дневни, почасови услуги и заместваща грижа до 14 дни в годината, като в момента ползвателите са близо 40 човека. Те получават според индивидуалните потребности психологическа подкрепа, консултиране, информиране и подкрепа, ерготерапевтични и трудотерапевтични дейности, както и мобилни услуги в домашна среда.



Хората, които нямат възможност да го посещават, също могат да се възползват от мобилни услуги, като специалисти ги визитират и на място им оказват необходимите помощ и подкрепа.