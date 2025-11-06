До 20 ноември приемат предложения за студент на годината в Русе
Наградата "Студент на годината“ представлява ежегодна стипендия и се присъжда в навечерието на 8 декември. С нея се удостояват до трима студенти в редовна форма на обучение в български висши учебни заведения за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност. Номинираните трябва да са жители на община Русе.
Предложения за наградите се внасят от ректорите на съответните висши учебни заведения и трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация за постиженията на съответния претендент.
