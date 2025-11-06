Крайният срок за внасяне на предложенията за награда "Студент на годината“ 2025 е до 20 ноември включително. Номинациите се приемат в сградата на местната администрация на пл. "Свобода“ 6. Това съобщи община Русе.Наградата "Студент на годината“ представлява ежегодна стипендия и се присъжда в навечерието на 8 декември. С нея се удостояват до трима студенти в редовна форма на обучение в български висши учебни заведения за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност. Номинираните трябва да са жители на община Русе.Предложения за наградите се внасят от ректорите на съответните висши учебни заведения и трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация за постиженията на съответния претендент.