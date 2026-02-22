До 4 март се приемат документи по националната програма за заетост на хората с увреждания в Русе
©
Първият е за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Вторият е насочен към приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, а третият цели оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. И по трите оси максималният размер на субсидията е до 10 225.84 евро. Четвъртият компонент е за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Там сумата, която се дава е до 1 022.58 евро на лице с трайно увреждане.
По-подробна информация може да бъде намерена в Методиката за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Конкурсната документация е публикувана на интернет страницата на Агенцията в рубриката "Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ в периода до 17.30 часа на 4 март.
Документите могат да бъдат подадени на място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Има възможност и за използване на лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, на посочения адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Третият вариант е изцяло по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Необходимо е документите да са в един файл, в PDF формат.
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.
Още от категорията
/
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи...
20:00 / 21.02.2026
Пътят Русе – Бяла е затворен за камиони
19:20 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.