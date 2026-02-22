Сподели close
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс по националната програма за заетост на хората с увреждания, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той обясни, че по програмата се отпускат средства по четири компонента.

Първият е за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Вторият е насочен към приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, а третият цели оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. И по трите оси максималният размер на субсидията е до 10 225.84 евро. Четвъртият компонент е за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Там сумата, която се дава е до 1 022.58 евро на лице с трайно увреждане.

По-подробна информация може да бъде намерена в Методиката за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Конкурсната документация е публикувана на интернет страницата на Агенцията в рубриката "Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ в периода до 17.30 часа на 4 март.

Документите могат да бъдат подадени на място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Има възможност и за използване на лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, на посочения адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Третият вариант е изцяло по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Необходимо е документите да са в един файл, в PDF формат.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.