До края на март кметовете от Русе и региона трябва да почистят замърсените терени
Писма с предписания за почистване са изпратени и до областните пътни управления.
РИОСВ – Русе ще осъществи контрол на дадените предписания след началото на април. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.
За миналата година са били дадени над 100 предписания за почистване на замърсени с отпадъци площи, като са изпълнени
Още от категорията
/
Професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към БАН изнесе лекция в Русенския университет
05.03
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Областният управител на Русе: Днес нашата битка не е на бойните полета, а за държава, в която правилата важат за всички
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненският симфоничен оркестър с концерт в Русе на "Мартенски му...
20:04 / 08.03.2026
Русенци защитиха възрастен продавач на цветя
20:00 / 08.03.2026
Недоволство сред работещите в Градски транспорт - Русе, готви се ...
15:22 / 08.03.2026
В деня на жената: Изненади за пациентките в онкодиспансера в Русе...
09:14 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.