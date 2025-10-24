ЗАРЕЖДАНЕ...
До края на месеца продължава записването за конкурса "Посланик на свободния дух в моето училище"
Конкурсът се провежда за дванадесета поредна година с подкрепата на Тива Плюс ЕООД, Смарт Спед ЕООД и Холеман България ЕООД, и е насочен към учители, които вдъхновяват своите възпитаници, развиват техните таланти и умения, насърчават гражданската им активност и подпомагат изграждането на отговорни и инициативни млади хора.
Номинациите се подават чрез кратко видео, заснето от един ученик, група ученици или цял клас, което отговаря на въпроса защо номинираният учител заслужава званието "Посланик на свободния дух“. Видеото може да бъде заснето с камера или мобилен телефон и трябва да съдържа информация за името на номинирания учител, училището, предмета/предметите, името на номиниращия и професионалните постижения на преподавателя.
Предложенията могат да бъдат изпращани на електронен адрес rusefreespiritcity@gmail.com или на електронен носител в офиса на фондацията на адрес: гр. Русе, ул. "Княжевска“ №15. Номинациите ще бъдат оценени от жури в състав: Златомира Стефанова – председател на УС на фондацията, д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, Иван Иванов – управител на "Тива Ком“ ООД, Делчо Георгиев – управител на "Смарт Спед“ ЕООД и Младен Ганчев – управител на "Холеман България“ ЕООД.
Учителите, които вече са били наградени в предходни издания на конкурса, не могат да бъдат номинирани за тази година, съобщи Община Русе.
