До петък в Община Русе се подават заявления за членуване в Обществения съвет по околна среда
© Община Русе
Във връзка с формирането на състава на Съвета, заявления за членуване в него се приемат в срок до 20 февруари 2026 г. (включително). Документи могат да подават представители на неправителствени, професионални и браншови организации, граждански сдружения, експерти и активни граждани с интерес и опит в сферата на околната среда, както и на държавни институции.
Желаещите да се включат трябва да подадат заявление на електронния адрес: mayor@ruse-bg.eu или в деловодството на Община Русе. Документите могат да бъдат написани в свободен текст, но е необходимо да съдържат трите имена на гражданите или наименованието на неправителствените организации, адрес и телефон за връзка.
Още от категорията
/
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
16.02
Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
13.02
Русенският университет организира финала на националната купа по финансова грамотност за ученици
11.02
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Снеговалеж и лошо време утре в Русенско
21:31 / 16.02.2026
148 години от Освобождението на Русе ще бъдат отбелязани на 20 фе...
14:44 / 16.02.2026
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въп...
14:39 / 16.02.2026
Пожар изпепели къща в Русе
12:46 / 16.02.2026
Сдружение "Дунавско сияние" участва в мартенския базар в Русе с б...
11:06 / 16.02.2026
Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ...
14:12 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.