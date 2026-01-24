Доходното здание в Русе се превърна в пространство на естетика и съпричастност
Официални гости на събитието, организирано Фризьорски центрове "Нина Йорданова“, бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете Златомира Стефанова и Енчо Енчев, както и ректорът на Русенския университет "Ангел Кънчев“ доц. д-р Десислава Атанасова.
В приветствието си към организатора, участниците и присъстващите в препълнената зала кметът Пенчо Милков подчерта, че спектакълът "Асамблея на красотата и модата“ надхвърля границите на естетиката и се превръща в среща на човечност, професионализъм и обществена отговорност. Той изрази признателност за реализирането на благотворителната инициатива и за усилието да се вдъхне надежда и да се окаже подкрепа на хората в трудни житейски изпитания. "Русе е горд с хора като вас – визионери, които превръщат красотата в послание и доказват, че успехът има истински смисъл, когато е споделен и посветен на общото благо“, заяви Милков и подчерта, че градът има нужда от подобни инициативи, които обединяват. След него свои приветствия отправиха заместник-кметът Златомира Стефанова и ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.
Организаторът на събитието и управител на едноименните фризьорски центрове в Русе Нина Йорданова акцентира върху силата на общността и подкрепата, която градът може да даде, когато професионалисти от различни направления се обединят около кауза. "Радвам се, че живея в прекрасен град с прекрасни хора, и че можем да направим нещо добро – да се обединим и да вървим в една посока“, посочи Йорданова, като благодари на всички участници и гости, които са избрали да застанат зад инициативата.
Програмата започна с изпълнение на Танцово студио "Фрийдъм“, които за пореден път впечатлиха публиката със своя професионализъм, креативност и силно сценично присъствие.
В спектакъла се включиха над 40 участници, сред които екипи на 35 фризьорски салона от Русе, София, Варна, Плевен, Силистра и други населени места от страната, както и над 20 партньорски компании. Те демонстрираха професионални продукти, технологии и решения за коса, козметика и грижа за визията, допълнени от представяния на дамски и мъжки официални облекла и булчински рокли.
Един от запомнящите се моменти в програмата беше композицията "Ден и нощ: Вяра, Надежда и Любов“, представена от екипа на Фризьорски центрове "Нина Йорданова“. В нея бяха интерпретирани различни състояния и етапи от образа на жената – от контраста между деня и нощта като символ на баланс до ценностите вяра, надежда и любов. Композицията беше поднесена като цялостно сценично представяне, в което прическа, визия и идея бяха обединени в ясен и последователен художествен разказ.
Съществен акцент в спектакъла бе и силното участие на млади таланти от образователни институции. В програмата се включиха възпитаници на Професионалната гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова“ – Русе, които представиха оригинални облекла, прически и грим, както и ученици от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – Варна. Те показаха сценични концепции, подготвени със съвременен прочит на класическия моден дизайн и изразена творческа линия.
В събитието бе представена и благотворителната кауза в подкрепа на Сдружение "Заедно си помагаме“, като във фоайето на Доходното здание бе подредена изложба, посветена на подкрепата за жени с онкологични заболявания. На място бяха разположени дарителски кутии и посетителите имаха възможност да направят доброволно дарение в подкрепа на каузата. Председателят на сдружението Лили Папазян отправи послание за съпричастност и за значението на устойчивата подкрепа към жените и семействата, които преминават през тежки лечения и възстановяване.
Всеки участник получи плакет и грамота в знак на признание за своя принос и участие. Водещ на събитието беше Афродита Дармонска.
