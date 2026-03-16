"Дон Жуан от Сохо" идва в Русе на 30 март, постановката е на НАТФИЗ
В играта за билети може да се включи всеки клиент, притежаващ Kaufland Card, като активира специалния купон в своя профил в периода 16-18 март. Купоните ще бъдат налични в профилите на клиентите с избран предпочитан филиал в Русе.
“Дон Жуан от Сохо" е една съвременна адаптация на познатия ни “Дон Жуан" от Молиер, където триста години по-късно в Лондон се ражда Патрик Марбър. Той е писател, драматург, сценарист, режисьор и актьор, чиято бурна младост в английската столица го подтиква да направи една съвременна адаптация на този емблематичен образ на аморалния човек. В първото десетилетие на нашия век се появява осъвремененият образ на Дон Жуан от Сохо и доказва, че независимо от изминалото време, героят на Молиер е все още между нас и няма сила, която да спре неговото падение, освен ако той сам не се откаже от това.
В рамките на своето национално турне НАТФИЗ ще представи водещи спектакли на завършващите студенти на театралните сцени в 13 български града. Официален партньор на турнето е Kaufland, който дава възможност на младите актьори да представят своя талант пред публика в цялата страна.
Партньорството на Kaufland с НАТФИЗ е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.
Четвъртокласниците от детското полицейско управление при СУ "Йордан Йовков" се превърнаха в криминалисти за един ден
11.03
Русенската професионална гимназия по туризъм е домакин на регионалния кръг на Националното състезание по професии
11.03
Жители на Русе: Животните в този град трябва ли да умират по граф...
17:21 / 15.03.2026
Десетки деца и техните родители засадиха дръвчета на кея в Русе
13:09 / 14.03.2026
Зрелищна катастрофа на пътя за Русе
12:43 / 14.03.2026
Над 400 ученици в Русе създават първия ученически подкаст за граж...
11:32 / 14.03.2026
