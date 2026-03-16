Националното турне на дипломантите от НАТФИЗ "Пътят към сцената“ ще гостува на 30 март в Русе. Бъдещите звезди на театралната сцена ще представят постановката "Дон Жуан от Сохо" от 19 часа в Драматичен театър "Сава Огнянов". Като част от кампанията "Рожденикът черпи с култура“, с която Kaufland отбелязва 20-ата си годишнина в България, компанията ще подари 5 двойни билета за представлението.

В играта за билети може да се включи всеки клиент, притежаващ Kaufland Card, като активира специалния купон в своя профил в периода 16-18 март. Купоните ще бъдат налични в профилите на клиентите с избран предпочитан филиал в Русе.

“Дон Жуан от Сохо" е една съвременна адаптация на познатия ни “Дон Жуан" от Молиер, където триста години по-късно в Лондон се ражда Патрик Марбър. Той е писател, драматург, сценарист, режисьор и актьор, чиято бурна младост в английската столица  го подтиква да направи една съвременна адаптация на този емблематичен образ на аморалния човек. В първото десетилетие на нашия век се появява осъвремененият образ на Дон Жуан от Сохо и доказва, че независимо от изминалото време, героят на Молиер е все още между нас и няма сила, която да спре неговото падение, освен ако той сам не се откаже от това.

В рамките на своето национално турне НАТФИЗ ще представи водещи спектакли на завършващите студенти на театралните сцени в 13 български града. Официален партньор на турнето е Kaufland, който дава възможност на младите актьори да представят своя талант пред публика в цялата страна.

Партньорството на Kaufland с НАТФИЗ е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.