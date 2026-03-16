Националното турне на дипломантите от НАТФИЗ "Пътят към сцената“ ще гостува на 30 март в Русе. Бъдещите звезди на театралната сцена ще представят постановката "Дон Жуан от Сохо" от 19 часа в Драматичен театър "Сава Огнянов". Като част от кампанията "Рожденикът черпи с култура“, с която Kaufland отбелязва 20-ата си годишнина в България, компанията ще подари 5 двойни билета за представлението.В играта за билети може да се включи всеки клиент, притежаващ Kaufland Card, като активира специалния купон в своя профил в периода 16-18 март. Купоните ще бъдат налични в профилите на клиентите с избран предпочитан филиал в Русе.“Дон Жуан от Сохо" е една съвременна адаптация на познатия ни “Дон Жуан" от Молиер, където триста години по-късно в Лондон се ражда Патрик Марбър. Той е писател, драматург, сценарист, режисьор и актьор, чиято бурна младост в английската столица го подтиква да направи една съвременна адаптация на този емблематичен образ на аморалния човек. В първото десетилетие на нашия век се появява осъвремененият образ на Дон Жуан от Сохо и доказва, че независимо от изминалото време, героят на Молиер е все още между нас и няма сила, която да спре неговото падение, освен ако той сам не се откаже от това.В рамките на своето национално турне НАТФИЗ ще представи водещи спектакли на завършващите студенти на театралните сцени в 13 български града. Официален партньор на турнето е Kaufland, който дава възможност на младите актьори да представят своя талант пред публика в цялата страна.Партньорството на Kaufland с НАТФИЗ е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.