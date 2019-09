Дони, Нети и Теодосий Спасов ще подарят на Русе едно незабравимо музикално преживяване

© Премиерата на концерта "Симфонично с Дони и Нети“, със специалното участие на Теодосий Спасов и симфоничния оркестър при Държавна опера – Русе ще подари на русенци и гостите на града едно незабравимо музикално преживяване. Събитието ще се състои на 21 септември от 20 часа на пл. "Свобода“, пред сградата на Община Русе и е посветено на Деня на независимостта на България.



В нов аранжимент ще прозвучат едни от най-обичаните песни на Дони и Нети, сред които "Уморени крила“, "Утринна сянка“, "Малкият принц“, "Луната спи“ и "Тази вечер аз съм хубава“. Свои творби ще представи и виртуозният изпълнител на кавал Теодосий Спасов. Ще бъдат представени и арии от опери. Продължителността на музикалния празник е 2 часа, а входът е свободен.



Проектът се реализира по идея на Фондация "Русе –град на свободния дух", с подкрепата на Държавна опера - Русе. Целта му е в навечерието на един от най-хубавите национални празници да бъде поставен акцент на българската класическа и поп музика, както и на съвременни творби, в които са преплетени фолклорни мотиви. Оркестрацията е дело на русенеца Свилен Димитров, а диригент ще бъде Владимир Бошнаков.