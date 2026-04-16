Днес в Областната администрация в Русе с полицейски ескорт бяха доставени 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване за предстоящите предсрочни избори за народни представители на 19 април. Те бяха доставени директно от печатницата на БНБ в София. Това съобщиха от Областна администрация в Русе за Ruse24.bg.

На място ролките бяха приети от упълномощени служители на Областната управа и представители на Районната избирателна комисия (РИК). Ролките, които са опаковани, имат и номера, съгласно приложен опис и ще могат да бъдат отваряни в деня на изборите само от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия, в която има машинно гласуване.

Секциите, в които ще се гласува с електронни устройства в региона са над 85% от всички секции или общо 287. Всяка от тях ще получи по две ролки, съгласно указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК). Най-много секции с машинно гласуване – 203 ще има в община Русе. В Борово те ще бъдат 8, в Бяла – 15, във Ветово – 19, в Две могили – 11, в Иваново – 12, в Сливо поле – 14, а в Ценово – 5.

По утвърден график ролките бяха разпределени поетапно и предадени на всички осем общини в областта.

В събота се очаква в Русе да пристигнат и самите машини за вота в неделя. Всички материали ще бъдат разпределени по секциите тогава от съответните общини. Отново в събота секционните избирателни комисии ще получат хартиените бюлетини, ролките, а също и машините за гласуване.

Целият логистичен процес се контролира от областния управител Орлин Пенков, който е категоричен, че се предприемат всички мерки за недопускане на изборни нарушения.