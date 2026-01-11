Достъпът до социални услуги няма да бъде спрян, въпреки усложнената зимна обстановка в Русе
© Община Русе
Близо 2000 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и служители на общината, са на терен и оказват подкрепа на самотни, затруднени и уязвими граждани. Екипите работят денонощно, за да гарантират, че никой от нуждаещите се няма да остане без необходимата грижа и внимание, съобщи община Русе.
Осигурена проходимост и достъп до социалните услуги. Служители на различни институции също се включват активно в дейностите по почистване и обезопасяване на прилежащите терени. Териториите пред Кризисния център и Приюта за бездомни са изчистени, като е осигурен достъп по основните пътни артерии. Социалните услуги функционират нормално, без затруднения.
Районът около Дома за възрастни с деменция "Приста“ е напълно проходим. Осигурен е достъп за автомобили на Спешна медицинска помощ, лични превозни средства и таксита. Снегопочистващата техника продължава работа, а отсечката до главния път е почистена. Институцията разполага с достатъчни количества гориво за парокотелното, а агрегатите за аварийно електрозахранване на парокотелното и кухнята са заредени. Налице са и резерви от вода, храна и медикаменти.
Около Дома за стари хора "Възраждане“ районът е почистен, улица "Доростол“ и прилежащите алеи са проходими. Обработени са и стълбите при двата входа с цел осигуряване на безопасен достъп. Служителите работят по утвърден график, а услугата функционира без затруднения.
Всички пътища до резидентните услуги на Центъра за психично здраве и Център "Решения“ са почистени и проходими. Персоналът полага грижи за почистването и обезопасяването на районите около самите услуги. Защитеното жилище за възрастни с психични разстройства и Центърът за настаняване от семеен тип също са достъпни при зимни условия – разчистени са пространствата пред порталите, естакадите и част от вътрешните дворове. Работата на служителите протича безпроблемно.
От местната администрация напомнят, че директорите на детските градини и детските ясли носят отговорност за своевременното почистване и обезопасяване на входовете, дворните пространства и прилежащите подходи към сградите.
Почистването и обезопасяването на входовете и тротоарите пред жилищните сгради е задължение на етажната собственост, а юридическите лица и търговските обекти следва да осигурят безопасен достъп и да почистят прилежащите площи пред офисите и обектите си.
Във връзка с усложнената зимна обстановка и прогнозите за ниски температури и поледици, от община Русе призовават гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване и, когато е възможно, да използват общинския обществен транспорт.
Още по темата
/
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
14:31
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
09.01
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Екипът на УМБАЛ "Медика" Русе даде старт на ново отделение с благородна акция по кръводаряване
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Инър Уийл Клуб Русе – Дунав стана на 20 години!
21:55 / 10.01.2026
Заради въвеждането на еврото: Координационен център ще следи за ...
18:33 / 10.01.2026
Сняг, поледици и отрицателни температури в Русе утре
14:40 / 10.01.2026
Русе остава сред водещите области по икономическо и социално разв...
12:24 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура тази сутрин
09:01 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.