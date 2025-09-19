Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Драганов и служители от Областната администрация ще почистват в района на Дунав мост утре
Автор: Емануела Вилизарова 14:17Коментари (0)83
© Областна администрация - Русе
Областният управител Драгомир Драганов и експерти от Областната администрация ще се включат в четиринайсетата поредна кампания на bTV Media Group "Да изчистим България заедно“. Събитието е в подкрепа на световния ден на почистването — Wor1d C1ean Up Day 2025. Драганов и екипът на ръководената от него институция ще почистват от 09.30 часа в района между двете кръгови кръстовища на Дунав мост при Русе.

"Участието ни в подобна инициатива показва нашият ангажимент към опазването на природата по-чиста. Надявам се, че и тази година ще дадем добър пример и ще увлечем повече хора в това, което правим“, коментира Драганов броени часове преди началото на кампанията. Само преди дни от Областната управа в крайдунавския град раздадоха на общините в региона 1100 чувала и над 2200 броя ръкавици, осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

И тази година, със съдействието на Министерството, по време на кампанията – общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. Осигурени са и бонове за дизелово гориво и бензин за общинските администрации, който ще извозват отпадъците. От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци в съответната Общинска администрация.

През изминалите години "Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата.

Благодарение на инициативата през последните години са събрани близо 100 хил. тона отпадъци и са почистили 28 800 нерегламентирани сметища и замърсени зони в цялата страна. Само през миналата година в Русенско в кампанията участваха повече от 8000 души, които почистиха около 160 места и 11 нерегламентирани сметища. През 2022 г. областта отбеляза абсолютен рекорд и в кампанията участваха почти 27 000 души. По данни на световната организация Let’s Do It World, всеки 10 тона почистени отпадъци с доброволчески труд спестяват 22 млн. евро. World Cleanup Day се провежда под патронажа на Европейския парламент и е част от календара на ООН.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
18:42 / 17.09.2025
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
16:20 / 17.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:58 / 17.09.2025
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
16:18 / 17.09.2025
Актуални теми
Туризъм
България в еврозоната
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: