Драганов и служители от Областната администрация ще почистват в района на Дунав мост утре

© Областна администрация - Русе Областният управител Драгомир Драганов и експерти от Областната администрация ще се включат в четиринайсетата поредна кампания на bTV Media Group "Да изчистим България заедно“. Събитието е в подкрепа на световния ден на почистването — Wor1d C1ean Up Day 2025. Драганов и екипът на ръководената от него институция ще почистват от 09.30 часа в района между двете кръгови кръстовища на Дунав мост при Русе.



"Участието ни в подобна инициатива показва нашият ангажимент към опазването на природата по-чиста. Надявам се, че и тази година ще дадем добър пример и ще увлечем повече хора в това, което правим“, коментира Драганов броени часове преди началото на кампанията. Само преди дни от Областната управа в крайдунавския град раздадоха на общините в региона 1100 чувала и над 2200 броя ръкавици, осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.



И тази година, със съдействието на Министерството, по време на кампанията – общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. Осигурени са и бонове за дизелово гориво и бензин за общинските администрации, който ще извозват отпадъците. От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци в съответната Общинска администрация.



През изминалите години "Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата.



Благодарение на инициативата през последните години са събрани близо 100 хил. тона отпадъци и са почистили 28 800 нерегламентирани сметища и замърсени зони в цялата страна. Само през миналата година в Русенско в кампанията участваха повече от 8000 души, които почистиха около 160 места и 11 нерегламентирани сметища. През 2022 г. областта отбеляза абсолютен рекорд и в кампанията участваха почти 27 000 души. По данни на световната организация Let’s Do It World, всеки 10 тона почистени отпадъци с доброволчески труд спестяват 22 млн. евро. World Cleanup Day се провежда под патронажа на Европейския парламент и е част от календара на ООН.