Драганов се срещана с Иван Белчев заради темата с държавните имоти в Русе

© Днес областният управител Драгомир Драганов проведе работна среща с народния представител Иван Белчев от коалиция Продължаваме промяната – Демократична България, 19 Русенски МИР.



Срещата е продължение на проведените разговори на Драгомир Драганов през изминалата седмица с общински съветници и представители на политически партии по нашумялата тема за държавните имоти с отпаднала необходимост.



Целта на срещите е да се отговори на възникналите въпроси сред обществеността, като по този начин се постигне максимална прозрачност по темата.



На този етап 24 имота в Русенско са с отпаднала необходимост, като 13 от тях са поземлени имоти без сгради, 9 представляват поземлени имоти със сгради и 2 са само сградите. Напомняме, че има и редица имоти, които обаче не са под контрола на областния управител. Те също са държавна собственост, но се управляват от други ведомства.



Областният управител Драгомир Драганов ще продължи и занапред да обменя информация и да си сътрудничи с народните представители от 19 Русенски МИР по значими за областта и региона теми.