Честита Нова 2026 година! Нека тя ни донесе здраве, спокойствие и енергия за нови начинания! Нека бъдем щастливи и имаме много поводи за празници – днес и през всички дни, които предстоят! Нека не забравяме обаче че новата година не носи готови решения и не изпълнява желания по поръчка! Тя ни дава възможността да поемем ясна отговорност за пътя, по който вървим. Няма "подходящ момент“, когато става дума за бъдещето – има решителност или липса на такава. Нека както и през 2025 година не чакаме "подходящия момент“, а самите ние да го създаваме! С тези думи областният управител на Русе Драгомир Драганов се обръща към жителите на региона по случай новата година."31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година не са просто две поредни дати в календара, а един общ път на надграждане и развитие за област Русе. Това е период, в който поставеното през 2025 година ще продължи да намира своето развитие и да се постигат още по-ясни резултати. Направеното днес е основата на успехите утре. Уверявам Ви, че все така ще работим за по-добра координация между институциите, за подкрепа на местните общности и за създаване на условия за икономически растеж, социална сигурност и по-добро качество на живот за всички жители на областта“, допълва Драганов.Той е категоричен, че с диалог, дисциплина и обща посока можем да превърнем предизвикателствата във възможности. По негови думи 2026 година идва не като ново начало, а като естествено продължение на постигнатото. "Тя носи възможността област Русе да бъде още по-конкурентен, по-свързан и по-привлекателен регион – място за инвестиции, образование, култура и бъдеще за младите хора. Да бъде година на развитие, сътрудничество и вяра в собствените ни сили“, заявява областният управител на Русе."Нека не пропиляваме следващите 365 дни, а да ги използваме, за да направим заедно поредната крачка напред!“, апелира Драгомир Драганов.