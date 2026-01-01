Драгомир Драганов: 31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година не са просто две поредни дати, а един общ път на надграждане и развитие за област Русе
"31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година не са просто две поредни дати в календара, а един общ път на надграждане и развитие за област Русе. Това е период, в който поставеното през 2025 година ще продължи да намира своето развитие и да се постигат още по-ясни резултати. Направеното днес е основата на успехите утре. Уверявам Ви, че все така ще работим за по-добра координация между институциите, за подкрепа на местните общности и за създаване на условия за икономически растеж, социална сигурност и по-добро качество на живот за всички жители на областта“, допълва Драганов.
Той е категоричен, че с диалог, дисциплина и обща посока можем да превърнем предизвикателствата във възможности. По негови думи 2026 година идва не като ново начало, а като естествено продължение на постигнатото. "Тя носи възможността област Русе да бъде още по-конкурентен, по-свързан и по-привлекателен регион – място за инвестиции, образование, култура и бъдеще за младите хора. Да бъде година на развитие, сътрудничество и вяра в собствените ни сили“, заявява областният управител на Русе.
"Нека не пропиляваме следващите 365 дни, а да ги използваме, за да направим заедно поредната крачка напред!“, апелира Драгомир Драганов.
