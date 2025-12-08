СДС е повече от политическа организация – тя е част от демократичната идентичност на България, заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов по случай 36-ата годишнина от създаването на партията. Той коментира още, че Съюзът на демократичните сили е имал ключова роля в изграждането на основите на модерната българска държава след 1989 година."36 години дължим уважение на основателите на Съюза на демократичните сили, че ни дадоха сила, вяра и насока за правилното развитие на България. Те ни научиха какво значи свобода, солидарност и справедливост, значението на това да защитаваме семейството си и да бъдем родолюбиви българи, които да зачитат традициите“, сподели от своя страна председателят на Общинската структура на СДС Станимир Станчев, който е регионален координатор на партията за Северен централен район, а също и член на Националния изпълнителен съвет на СДС."Младите ни дават сила и вяра, че след нас има кой да продължи този път, за да отстояват модерния десен консерватизъм, да залагат на уважение към чуждото мнение и да бъдат достойна конкуренция на другите европейските народи. Знам, че те вярват и разбират, че без кауза и морал в този прагматичен свят всичко си губи смисъла“, допълни още Станчев. Общинският съветник от СДС Елеонора Николова бе категорична, че все още имаме какво да правим по върховенство на закона, за да издигнем страната ни като правова република с можещи и достойни българи.Тържеството, което се състоя късно вчера вечерта в механа "Елит“ в крайдунавския град приключи с разрязването на ефектна празнична торта с тематичен надпис и запалване на фойерверки, съобщи Областна администрация - Русе.Първоначалната организация е създадена на 7 декември 1989 г. като коалиция от група неправителствени организации, възстановени стари партии и независими профсъюзи. Общата цел е отхвърлянето на комунистическата тоталитарна система и установяването на демокрация в България. Учредители са десет организации, сред които "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството“, "Екогласност“, "Независимо студентско дружество“, КТ "Подкрепа“. През 1998 г. Съюзът на демократичните сили се конституира като политическа партия вдясно и става член е на Европейската народна партия. Сред най-големите постижения на партията са реституцията на земя и имущество, преминаването от планова към пазарна икономика и усилията за ускоряване на евроатлантическата интеграция на България. СДС имаше съществена ролята в процесите след 1997 г., когато страната ни подаде молба за членство в НАТО и започва преговори за присъединяване към Европейския съюз. Въпреки променената политическа среда през годините, СДС продължава да отстоява европейския път на България. От формацията посочват като следваща цел повишаването на доходите на българските граждани до европейските стандарти.