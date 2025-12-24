Драгомир Драганов: Да не забравяме, че тези празници ни призовават към единство и надежда
"Нека предстоящите Коледа и Нова година не бъдат просто пауза, а пример за това как може да преодолеем безразличието и вечните оправдания, като се фокусираме върху личната ангажираност и собствените си действия. Да не забравяме, че тези празници ни призовават към единство и надежда, основани на реални усилия и отговорни политики“, допълва областният управител на Русе, като пожелава на жителите на региона здраве и щастие.
"Божията благодат и мирът Христов да пребъдат в домовете ни! Да не забравяме, че Църквата събира вярващите в общение на любов и единство, като ни учи на смирение, покаяние и милосърдие“, казва в обръщението си още Драгомир Драганов.
