"В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, нека да намерим сили да се обърнем към себе си, да повярваме в доброто и да го споделим не само с близките си, но с колкото може повече хора. Дано тези светли дни ни върнат към ценностите, които ни обединяват – вярата, уважението и съпричастността, а сърцата ни бъдат отворени за доброто, думите ни – носители на надежда, а делата ни – пример за грижа и отдаденост“, с тези думи областният управител Драгомир Драганов се обръща към жителите на русенско по случай настъпването на Коледа."Нека предстоящите Коледа и Нова година не бъдат просто пауза, а пример за това как може да преодолеем безразличието и вечните оправдания, като се фокусираме върху личната ангажираност и собствените си действия. Да не забравяме, че тези празници ни призовават към единство и надежда, основани на реални усилия и отговорни политики“, допълва областният управител на Русе, като пожелава на жителите на региона здраве и щастие."Божията благодат и мирът Христов да пребъдат в домовете ни! Да не забравяме, че Църквата събира вярващите в общение на любов и единство, като ни учи на смирение, покаяние и милосърдие“, казва в обръщението си още Драгомир Драганов.