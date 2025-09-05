Драгомир Драганов: Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, трябва да осмислим девиза "Съединението прави силата"

© "Съединението на Княжество България и Източна Румелия е една от най-светлите страници в нашата история. То е първата победа на модерна България в смутните времена, когато новата българска държава гради своето бъдеще, на което ние се радваме днес. Определено 6 септември 1885 година ще остане като урок по достойнство, воля и национално самочувствие", каза областният управител на Русе Драгомир Драганов по случай предстоящото отбелязване на празника, което ще се проведе утре от 10.30 часа пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война.



По традиция честването, организирано от Община Русе, ще започне с приемане на почетен караул от командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Слова ще бъдат произнесени от заместник областния управител Георги Георгиев и кмета Пенчо Милков. Ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на геройски загиналите в Сръбско-българската война и благодарствен молебен в чест на Съединението на България.



По думите на Драганов тази дата показа, че свободата не се подарява, а се отстоява с решимост и без реверанс пред чуждите интереси. "Това беше кауза и на Александър I Батенберг, който не се поколеба, въпреки рискът да загуби трона. Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, вкопчени във власт и положение, често водени от дребни интереси, трябва да осмислим девиза "Съединението прави силата“, а не само да го четем и повтаряме. Разбирайки защо сме избрали тези думи и какво наистина означават те, ние преоткриваме действителната формула за устойчивост и просперитет – силата ни е в Съединението", допълни още областният управител Драганов.