ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Драгомир Драганов: Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, трябва да осмислим девиза "Съединението прави силата"
По традиция честването, организирано от Община Русе, ще започне с приемане на почетен караул от командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Слова ще бъдат произнесени от заместник областния управител Георги Георгиев и кмета Пенчо Милков. Ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на геройски загиналите в Сръбско-българската война и благодарствен молебен в чест на Съединението на България.
По думите на Драганов тази дата показа, че свободата не се подарява, а се отстоява с решимост и без реверанс пред чуждите интереси. "Това беше кауза и на Александър I Батенберг, който не се поколеба, въпреки рискът да загуби трона. Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, вкопчени във власт и положение, често водени от дребни интереси, трябва да осмислим девиза "Съединението прави силата“, а не само да го четем и повтаряме. Разбирайки защо сме избрали тези думи и какво наистина означават те, ние преоткриваме действителната формула за устойчивост и просперитет – силата ни е в Съединението", допълни още областният управител Драганов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:27 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: