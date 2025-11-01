"Будителството не е в миналото – то е в избора, който правим днес: да бъдем народ с дух и такъв, който сам съгражда бъдещето си или публика без памет, нещо като сянка на народ“, заяви областният управител на област Русе Драгомир Драганов по случай 1 ноември."Будителите не са просто исторически личности – те са символ на смелостта да се изправиш срещу незнанието, срещу мрака на забравата и срещу страха от истината“, сподели Драганов.Той посочи, че датата е особено значима за жителите на Русенско, защото нашият край е дал на родината много от бележитите личности, допринесли за Възраждането и Освобождението и оформили духа на днешна България."Да си буден означава да не гледаш безучастно на несправедливостта и да не се отказваш от усилието да променяш света около себе си към по-добро. Истинският будител не очаква слава – той служи на обществото, на знанието и на достойнството на народа“, каза Драганов."Днес се прекланяме пред делото на велики наши сънародници като Паисий, Софроний, Левски и Ботев, но повече отвсякога е необходимо да чуем заветите им, защото освен нашите венци, те искат и нашето пробуждане. Днешните будители са всички, които вярват, че бъдещето не се чака, а се изгражда. Те често не са удобни, но без тях народът се превръща в тълпа, а държавата – в територия“, допълни областният управител. Той отбеляза още, че съвременните будители са в основата на съхраняването и предаването на езика, духовността, културата и обичаите.