Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
Драганов коментира, че идеята е движението по време на празниците да се извършва и в двете ленти на съоръжението, за да може трафикът да бъде облекчен. За момента това е планирано да се случи в периода между 18 декември тази година и 4 януари 2026 г. От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности в следващия пети от общо шест участъка. В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и при промяна на обстоятелствата сме готови да предприемем необходимите мерки, коментира още Драганов. По-рано през деня той се срещна с народния представител Анета Матей, както и с евродепутата Георге Пипера, като по време на срещата бяха обсъдени мерки за недопускане изграждането на инсинератор за медицински и битови отпадъци в съседно Гюргево.
Сред гостите на церемонията беше и заместник-кметът на Община Русе Енчо Енчев, както и председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.р. полковник Веселин Додев. По традиция началото на тържествата беше дадено пред Паметника на героите в двора на църквата "Възнесение Господне“, където беше отслужена заупокойна молитва, а след това бяха положени венци и цветя от всички присъстващи. Тържествената програма продължи с изпълнения на Духовия оркестър при културен дом "Йон Виня“, а в парада се включиха всички структури, отговарящи за реда и спокойствието на хората от окръга, като по време на него бяха показани повече от 60 единици специализирана техника. Дошлите на парада можеха да се запознаят с най-различни автомобили и специализирана техника, предназначена за целите на полицията, армията и спешната медицинска помощ в кризисни ситуации. В парада участваха
повече от 200 униформени. Кулминацията на честванията бе преминаването на над 700 ученици и техните учители, които носеха национални флагове.
Домакин на събитието бе заместник-кметът на Община Гюргево Йонел Мускалу, а на тях присъстваха още председателят на Окръжния съвет Тома Петку и префектът Йон Гимпецияну.
