Драгомир Драганов: Еврото е символ на икономическа стабилност и принадлежност към Европа
Инициатор на събитието е Министерството на финансите. Модератор на срещата ще бъде областният управител Драгомир Драганов, като целта на инициативата е да се информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута. "Еврото не е само валута. То е символ на икономическа стабилност, доверие и принадлежност към общото европейско семейство. За България присъединяването към еврозоната е естествена стъпка по пътя на нашата интеграция в Европейския съюз“, коментира Драганов.
"Разбира се, тази стъпка изисква отговорност, подготовка и прозрачност. Убеден съм, че с приемането ни в еврозоната пред нас ще се открият нови възможности за икономически растеж и така страната ни ще заема своето силно място в Европа“, категоричен бе областният управител. Той подчерта още, че еврото не е просто промяна на парите в портфейла, а преди всичко знак за стабилност.
Инициативата се предвижда да бъде разделена в два панела, като в първия се очаква да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, главният директор на управление "Емисионно“ в БНБ Георги Чанев, кметът на община Русе Пенчо Милков, както и редица други представители на местната и държавната власт.
Припомняме, че за първи път темата пред широка общественост в Русе бе поставена в края на месец май тази година на конференция, организирана от областния управител Драгомир Драганов. На нея участва лично експрезидентът Петър Стоянов. Участието му в дискусията не бе случайно, защото основният принос на президента Стоянов е именно в промяната на геополитическата ориентация на България по оста Изток-Запад.
