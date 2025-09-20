Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Драгомир Драганов: Фолклорът е не просто култура – той е сърцето на България
Автор: Емануела Вилизарова 20:17Коментари (0)57
© Областна администрация - Русе
Повече от 800 изпълнители и гости от областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра, Плевен и Ямбол участват в 17-ия по ред фолклорен събор "Ценово пее и танцува“, който започна днес и ще продължи през целия утрешен ден. Началото на едно от най-големите събития през този период на годината в региона бе дадено от областния управител Драгомир Драганов и кмета на община Ценово д-р Петър Петров. "Днес, в модерното време на технологии и глобализация, фолклорът ни напомня кои сме. Той ни свързва с миналото, но и ни дава сила за бъдещето, защото народ, който пази своите песни и танци, своите обичаи и традиции, никога не губи своята идентичност. Днес фолклорът има особена роля – той е не само съкровище, което пазим, но и богатство, което споделяме със света. Чрез него показваме красотата на България, учим младите на гордост и уважение към традициите и доказваме, че истинските ценности никога не остаряват“, заяви Драганов. Той отправи и апел към всички да пазят фолклора жив в сърцата и семействата си, както и на сцените и във всекидневието си.

"Фолклорът е не просто култура – той е сърцето на България. И ако някой мисли, че фолклорът принадлежи само на миналото – нека види как младите танцуват хора, как пеят стари песни в нови ритми, как носят шевицата не като украса, а като символ. Това е доказателството, че фолклорът се харесва и цени от всяко поколение“, допълни Драганов. Областният управител пое ангажимент да съдейства от следващата година фолклорният събор да се превърне от национален в международен.

От Областната администрация в Русе припомнят, че организатори на събитието са Община Ценово и Народно читалище "Христо Ботев – 1898“. От своя страна кметът д-р Петър Петров благодари на организаторите и участниците за инициативата и всеотдайната работа. По неговите думи съборът се е превърнал в част от националния културен календар и е цветна емблема на общината. "Този двудневен празник е не само сцена за талант и вдъхновение, но и мост между миналото, настоящето и бъдещето. Тук оживяват българските песни, танци, обичаи и музика – онези безценни богатства, които носят силата на народния дух и предават на младите любовта към традицията. Съборът е доказателство, че българският фолклор е жив, че той продължава да ни обединява, вдъхновява и укрепва нашата идентичност“, сподели още д-р Петров.

"Поздравявам всички, които с труд, постоянство и любов съхраняват и разпространяват народното творчество – читалища, самодейни колективи, ръководители и изпълнители. Вашата отдаденост е безценна, защото именно чрез Вас културното наследство се предава на следващите поколения“, посочи кметът на Ценово. На участниците той пожела да са горди с изпълненията си и аплодисментите на публиката да бъдат най-голямото им признание, а на гостите да се насладят на незабравимите мигове, изпълнени с настроение, ритъм и красота. Не на последно място д-р Петров подчерта, че "Ценово пее и танцува“ е празник на българщината, гордост за нашия край и светъл пример за цялата страна.

По-късно тази вечер ще се състои концерт на оркестър "Пловдив“. Жури в състав кметът на Свищов Генчо Генчев, народният изпълнител Цветан Банев и хореографът Ивелина Анчева ще оценява изпълненията. Всеки може да посети и алея на изкуството и занаятите, на която местни художници и занаятчии представят свои произведения.

Сред гостите на събитието бяха редица кметове на населени места от региона, както и кметът на община Иваново Георги Миланов, почетните граждани на община Ценово адвокат Менко Менков, Цветан Банев и Иван Георгиев, председателят на Общинския съвет Георги Георгиев, а също и регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев.

Фолклорният празник се провежда в новооткрития парк за отдих – Комплекс за спорт и развлечения в Ценово.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвсем скоро
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвсем скоро
18:18 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
Не яжте домати с краставици!
15:51 / 18.09.2025
Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съм гарант за това!
Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съм гарант за това!
17:19 / 18.09.2025
Актуални теми
Водна криза
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: