Драгомир Драганов: Фолклорът е не просто култура – той е сърцето на България

© Областна администрация - Русе Повече от 800 изпълнители и гости от областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра, Плевен и Ямбол участват в 17-ия по ред фолклорен събор "Ценово пее и танцува“, който започна днес и ще продължи през целия утрешен ден. Началото на едно от най-големите събития през този период на годината в региона бе дадено от областния управител Драгомир Драганов и кмета на община Ценово д-р Петър Петров. "Днес, в модерното време на технологии и глобализация, фолклорът ни напомня кои сме. Той ни свързва с миналото, но и ни дава сила за бъдещето, защото народ, който пази своите песни и танци, своите обичаи и традиции, никога не губи своята идентичност. Днес фолклорът има особена роля – той е не само съкровище, което пазим, но и богатство, което споделяме със света. Чрез него показваме красотата на България, учим младите на гордост и уважение към традициите и доказваме, че истинските ценности никога не остаряват“, заяви Драганов. Той отправи и апел към всички да пазят фолклора жив в сърцата и семействата си, както и на сцените и във всекидневието си.



"Фолклорът е не просто култура – той е сърцето на България. И ако някой мисли, че фолклорът принадлежи само на миналото – нека види как младите танцуват хора, как пеят стари песни в нови ритми, как носят шевицата не като украса, а като символ. Това е доказателството, че фолклорът се харесва и цени от всяко поколение“, допълни Драганов. Областният управител пое ангажимент да съдейства от следващата година фолклорният събор да се превърне от национален в международен.



От Областната администрация в Русе припомнят, че организатори на събитието са Община Ценово и Народно читалище "Христо Ботев – 1898“. От своя страна кметът д-р Петър Петров благодари на организаторите и участниците за инициативата и всеотдайната работа. По неговите думи съборът се е превърнал в част от националния културен календар и е цветна емблема на общината. "Този двудневен празник е не само сцена за талант и вдъхновение, но и мост между миналото, настоящето и бъдещето. Тук оживяват българските песни, танци, обичаи и музика – онези безценни богатства, които носят силата на народния дух и предават на младите любовта към традицията. Съборът е доказателство, че българският фолклор е жив, че той продължава да ни обединява, вдъхновява и укрепва нашата идентичност“, сподели още д-р Петров.



"Поздравявам всички, които с труд, постоянство и любов съхраняват и разпространяват народното творчество – читалища, самодейни колективи, ръководители и изпълнители. Вашата отдаденост е безценна, защото именно чрез Вас културното наследство се предава на следващите поколения“, посочи кметът на Ценово. На участниците той пожела да са горди с изпълненията си и аплодисментите на публиката да бъдат най-голямото им признание, а на гостите да се насладят на незабравимите мигове, изпълнени с настроение, ритъм и красота. Не на последно място д-р Петров подчерта, че "Ценово пее и танцува“ е празник на българщината, гордост за нашия край и светъл пример за цялата страна.



По-късно тази вечер ще се състои концерт на оркестър "Пловдив“. Жури в състав кметът на Свищов Генчо Генчев, народният изпълнител Цветан Банев и хореографът Ивелина Анчева ще оценява изпълненията. Всеки може да посети и алея на изкуството и занаятите, на която местни художници и занаятчии представят свои произведения.



Сред гостите на събитието бяха редица кметове на населени места от региона, както и кметът на община Иваново Георги Миланов, почетните граждани на община Ценово адвокат Менко Менков, Цветан Банев и Иван Георгиев, председателят на Общинския съвет Георги Георгиев, а също и регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев.



Фолклорният празник се провежда в новооткрития парк за отдих – Комплекс за спорт и развлечения в Ценово.