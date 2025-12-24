Драгомир Драганов: Готови сме за по-интензивен трафик по празниците
В навечерието на коледните празници движението по моста остава спокойно. Двупосочното преминаване беше възстановено предсрочно, а строително-ремонтните дейности са временно преустановени и ще бъдат подновени в началото на следващата година.
"В момента няма колони от изчакващи автомобили или тежкотоварни камиони", съобщи пред БНТ областният управител Драгомир Драганов.
По думите на областния управител в момента през съоръжението преминават около 5000 превозни средства на денонощие. Около 75% от тях са леки автомобили и бусове.
"Работят четири гишета, а в пиковите моменти отваряме още две. Забавянето за плащане на таксата е между 15 и 20 секунди", уточни Драганов. Очаква се в периода 24 - 26 декември трафикът да се засили до 6000 автомобила дневно.
Властите са в постоянен контакт с Агенция "Митници", като се следи за натоварване основно от румънска страна поради засиления интерес на туристите от северната съседка към България.
От 8 януари започва ремонт на следващите пет-шест участъка от моста. Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат в края на юни или началото на юли. Планира се и въвеждането на автоматични терминали за плащане.
"Работим с Агенция "Митници" за поставяне на автомати, при които водачите ще могат да пуснат 2 евро, след което бариерата ще се вдига автоматично. Ще останат и едно-две гишета с физическо обслужване", поясни Драганов.
Най-засилен трафик се очаква да има днес и след Нова година, когато румънските туристи ще се завръщат от почивка.
"И в двете посоки трасетата са отворени. Вземаме всички мерки, за да няма проблеми с преминаването", увери областният управител на Русе.
Към момента ситуацията на "Дунав мост" при Русе остава спокойна, без образуване на колони. Очаква се засилен, но контролиран трафик, без напрежение по границата между България и Румъния.
