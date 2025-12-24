Близо 1,5 милиона леки автомобила са преминали през "Дунав мост" при Русе в посока Румъния през последната година. Данните на Областната администрация в Русе отчитат ръст от 10% спрямо предходната година, като основен фактор за увеличения трафик е пълноправното членство на България в Шенген по суша.В навечерието на коледните празници движението по моста остава спокойно. Двупосочното преминаване беше възстановено предсрочно, а строително-ремонтните дейности са временно преустановени и ще бъдат подновени в началото на следващата година."В момента няма колони от изчакващи автомобили или тежкотоварни камиони", съобщи пред БНТ областният управител Драгомир Драганов.По думите на областния управител в момента през съоръжението преминават около 5000 превозни средства на денонощие. Около 75% от тях са леки автомобили и бусове."Работят четири гишета, а в пиковите моменти отваряме още две. Забавянето за плащане на таксата е между 15 и 20 секунди", уточни Драганов. Очаква се в периода 24 - 26 декември трафикът да се засили до 6000 автомобила дневно.Властите са в постоянен контакт с Агенция "Митници", като се следи за натоварване основно от румънска страна поради засиления интерес на туристите от северната съседка към България.От 8 януари започва ремонт на следващите пет-шест участъка от моста. Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат в края на юни или началото на юли. Планира се и въвеждането на автоматични терминали за плащане."Работим с Агенция "Митници" за поставяне на автомати, при които водачите ще могат да пуснат 2 евро, след което бариерата ще се вдига автоматично. Ще останат и едно-две гишета с физическо обслужване", поясни Драганов.Най-засилен трафик се очаква да има днес и след Нова година, когато румънските туристи ще се завръщат от почивка."И в двете посоки трасетата са отворени. Вземаме всички мерки, за да няма проблеми с преминаването", увери областният управител на Русе.Към момента ситуацията на "Дунав мост" при Русе остава спокойна, без образуване на колони. Очаква се засилен, но контролиран трафик, без напрежение по границата между България и Румъния.