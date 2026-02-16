С едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в румънската столица Букурещ българската общност ще почете 153-ата годишнина от гибелта на националния ни герой. Възпоменателната церемония се организира от извънредния и пълномощен посланик на Република България в северната ни съседка Н. Пр. Радко Влайков. По традиция тя ще се проведе от 16.30 часа на 19 февруари /четвъртък/ пред бюст-паметника на Апостола на свободата в парка "Крал Михай I“ (бившия "Херъстръу“).На събитието се предвижда да присъства областният управител на Русе Драгомир Драганов, както и представители на местната власт."Личността и делото на Васил Левски са тясно свързани с днешна Румъния, която през XIX век се превръща в естествен център на българската емиграция и революционна дейност. Именно там се формират важни идеи, контакти и организационни връзки, които допринасят за изграждането на националноосвободителното движение“, коментира Драганов."В съвременен аспект историческите връзки, датиращи отпреди повече от век и половина, могат да се възприемат като символ на традиционно добросъседство и културна близост между двете държави, като те намират отражение в редица съвместни инициативи, основани преди всичко на европейски ценности и стремеж към устойчиво развитие в общия дунавски регион“, отбеляза още Драганов и посочи, че делото и саможертвата на Васил Иванов Кунчев остават вечен коректив за всяко поколение българи."През годините се превърна в традиция тази и други значими дати, свързани с подвига на българските герои, да бъдат отбелязвани в Букурещ заедно с представители на Община Русе, Областна администрация – Русе, на културни и граждански сдружения от града“, посочва от своя страна посланик Влайков. "Има личности в историята, които оставят ярка диря в паметта на хората и те не забравят своите герои, а ги помнят и почитат независимо колко време е изминало от кончината им“, допълва още той. В рамките на церемонията ще бъде отслужена и заупокойна молитва от протойерей Кирил Синев, представител на Българската патриаршия при Румънския патриарх.От Областната администрация в Русе припомнят, че Румъния играе ключова роля в революционната дейност на Васил Левски като основна база за организиране на освободителното движение. В Букурещ Левски участва в създаването на БРЦК през 1869 г.