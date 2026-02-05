Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опасност от замърсяване от потъналата баржа край Гюргево
© Областна администрация - Русе
Георгиев обясни, че става дума за отдавна повредена баржа, която от 5 години не е в движение. Той поясни, че инцидентът е станал в акваторията на пристанището и е бил локализиран веднага.
Припомняме, че баржа потъна край Гюргево и замърси района на Дунав с нефт.
Въпреки това вече са предприети превантивни мерки и от българска страна. Главна дирекция "Аварийно спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация" са изпратили екипи по река Дунав в района на речен км. 490 и надолу по течението. Целта е чрез дрон да се извърши наблюдение в българската акватория на реката. По-късно през деня съвместно с Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе с гранично-полицейски кораб ще се направи подробен оглед на българския участък на реката за евентуални замърсявания.
По данни на Национална администрация "Румънски води" и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева вчера е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа. За щастие в момента на инцидента на борда не е имало екипаж.
Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването, което засега е само на територията на пристанището. Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил бонови заграждения. Очаква се в Гюргево да пристигне и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд. На място са направени и измервания на качеството на водата.
Местните власти съобщават, че след инцидента на повърхността на водата се е появил нефтен филм, но не е открита миризма на гориво. Докато не станат известни резултатите, секторът остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.