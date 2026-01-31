Няма затруднения при изплащането в евро на обезщетенията на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново, заяви областният управител Драгомир Драганов.Той посочи, че независимо от преизчисляването на сумите в новата валута няма забавяния в сроковете при превеждането на парите към гражданите. До момента са изплатени повече от 4.8 милиона евро, което се равнява на малко над 9.5 милиона лева. Точната сума, която е изплатена от септември 2023 година насам като обезщетения е 4 863 554.11 евро, което възлиза на 9 512 285.04 лв. "Само през януари са изплатени близо 30 000 лева на вече бивши собственици на имоти по трасето, предвидено за изграждането на автомагистралата. Областният управител бе категоричен, че няма ощетени хора при изплащането на сумите в евро. По негови думи е нормално през януари общата стойност на изплатените суми да е по-малка, защото се подават и по-малко заявления. Всички изплатени средства са по над 1340 заявления, като част от тях обхващат и имоти, които са в съсобственост", уточни Драганов.Той обясни още, че ангажираните с тази дейност служители на администрацията работят максимално бързо при проверките на съответните преписки за липса на документи и евентуално уточняване на допълнителни обстоятелства. "Ако открием пропуски, то веднага се свързваме с хората по телефон и e-mail, изпращаме им и писма, така че да им изплатим компенсациите във възможно най-кратки срокове, целта ни е да няма никакво забавяне", каза Драганов.По думите му в четирите решения на Министерския съвет са отчуждени общо 1992 имота, като определената от правителството стойност на обезщетение се равнява на 13 737 440 лева или 7 023 841 евро. На практика това означава, че към момента са изплатени близо 70% от предвидените обезщетения.Най-много финансови средства в процентно отношение до момента са изплатени за одържавените имоти в землищата на селата Обретеник, Белцов, Стърмен, Полско Косово, Пейчиново и град Бяла – 749 499 от общо 904 751 евро, което е около 83%. Там броят на отчуждените имоти е 582. В Ценово и Долна Студена са отчуждени 492 имота от страна на държавата. Платени са вече над 80% от предвидените средства или 1 105 476 от общо 1 435 905 евро, съобщи Областната администрация в Русе.По последните две решения на Министерския съвет от миналата година са изплатени 3 008 579 евро, като 2 203 351 евро са отишли при вече бивши собственици на имоти в землищата на Мартен, Николово, Русе, Басарбово и Красен. Припомняме, че за общо 478 имота там са отделени 3 534 075 евро. Изплатената сума се равнява на около 62% от предвидената за този район. Същевременно от посочените над 3 млн. евро 805 226 /70% от общата сума/ са изплатени за имоти от землищата на Божичен, Иваново, Тръстеник, Две могили и Екзарх Йосиф. В тези 5 населени места са отчуждени 440 имота, а предвидената обща сума за там възлиза на 1 149 125 евро.Важно уточнение е, че от Областната администрация се изплащат средства само по подадените заявления от собственици на имоти. Документи се приемат в Центъра за административно обслужване на Областната администрация, намиращ се на пл. "Свобода“ 6 всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.Трасето на автомагистралата е с обща дължина 132.84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла, обход на град Бяла и Бяла – Велико Търново. Автомагистралата ще започва от Русе и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока прохода "Шипка“ и Прохода на Републиката. Трасето ще бъде с автомагистрален габарит с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може гражданите от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето на аутобана.