Възможностите за разширяване на партньорството между Областната администрация и Националното училище по изкуствата /НУИ/ "Проф. Веселин Стоянов“ в Русе обсъдиха ръководителите на двете институции. Фокусът на срещата беше върху организирането на съвместни мероприятия както в целия регион, така и в чужбина."Не трябва да концентрираме всички събития само в най-големия град, необходимо е да представяме интересни събития – било то концерти, изложби или рецитали и пред хората от по-малките населени места. Определено Вашето присъствие и това на възпитаниците Ви е много силно и харесвано“, коментира областният управител Драганов."Въпреки ограничените ресурси, именно близостта между хората, локалната идентичност и традициите създават благоприятна среда за успешната реализация на подобни инициативи“, подчерта областният управител. Той предложи подобни концерти да се проведат на първо време в няколко от общинските центрове в региона. Според него това би могло да се случи за 24 май. Отделно той предложи възпитаници на учебното заведение да представят част от репертоара си по време на събития в Румъния, организирани от посолството в северната ни съседка, както и от тамошни държавни и местни институции.Областният управител бе категоричен, че той и екипът му ще продължат да работят за добрата реализация на младите хора. Драганов сподели пред новия директор Здравко Саралиев и отличните си впечатления от съвместната работа с досегашния директор на учебното заведение Мария Дуканова. От своя страна Саралиев не пропусна да отбележи, че интересът към училището расте непрекъснато през последните 5 – 6 години."За едно свободно място имаме поне по двама кандидати, но това е напълно логично и очаквано, защото всеки, завършил нашето училище, се реализира веднага на престижни позиции“, подчерта той. Не по-малко внимание Саралиев отдели и на факта, че в училището няма текучество, а също така не се наблюдава агресия сред учениците. Последното според него се дължи на позитивната роля на изкуството върху подрастващите. В момента в училището се обучават близо 500 ученици от 1 до 12 клас в 7 различни направления.Припомняме, че Здравко Саралиев е роден през 1975 година в Русе. Започва да се занимава с кларинет на 10-годишна възраст. Завършва НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ през 1994 в класа по кларинет на Илия Илиев и НМА "Проф. Панчо Владигеров“ през 2000 в класа на проф. Димитър Димитров. Работи във Видинска филхармония, Врачанска филхармония, Плевенска филхармония, а от 2001 година – в Оперно-филхармонично дружество – Русе. Солист-оркестрант в Държавна опера-Русе, преподава по кларинет и камерна музика в НУИ-Русе