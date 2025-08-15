ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Драгомир Драганов: Никога не е била обсъждана продажба на използван от Русенския университет имот
"Никой няма полза от некоректни внушения и неистини, ако се следва общественият интерес. Напълно неприемливо е замесването на държавна институция в провокативни изказвания“, категоричен бе Драганов във връзка с разпространената информация по-рано днес от страна на пресцентъра на "Да, България“.
Припомняме, че с Решение №695 от 19.08.2016 г. на Министерския съвет на Република България имотът на ул. "Александровска“ е предоставен безвъзмездно за управление на Русенския университет. Областният управител обясни, че продажба на този имот не може да бъде осъществена, тъй като той е публична държавна собственост. За да се осъществи продажба имотът трябва да промени статута си на частна държавна собственост, а това е възможно единствено и само с Решение на Министерския съвет. Такива намерения обаче никога не са обсъждани и не съществуват. Драганов поясни, че имотът не фигурира нито в индикативния списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, нито в Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение на Министерския съвет №289/08.05.2025 г.
Драганов информира още, че съответен имот може да бъде подаден като такъв с отпаднала необходимост единствено и само от ръководителя на ведомството, което го управлява. В конкретния случай това е ректорът на Русенския университет. "Всеки, който умишлено манипулира информацията, подкопава устоите на демокрацията. Днес това стана чрез прессъобщение на "Да, България“, което се позовава на некоректна информация. Такива действия разклащат вярата в институциите, подменят истината и ерозират доверието във всички легитимни институции“, допълни Драганов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: