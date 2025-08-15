Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Драгомир Драганов: Никога не е била обсъждана продажба на използван от Русенския университет имот
Автор: Екип Ruse24.bg 13:06Коментари (0)64
©
Никога сградата, в която се обучават студенти от факултета по Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет "Ангел Кънчев“, намираща се на ул. "Александровска“, не е попадала в какъвто и да е списък за продажба на държавни имоти, заяви областният управител Драгомир Драганов.

"Никой няма полза от некоректни внушения и неистини, ако се следва общественият интерес. Напълно неприемливо е замесването на държавна институция в провокативни изказвания“, категоричен бе Драганов във връзка с разпространената информация по-рано днес от страна на пресцентъра на "Да, България“.

Припомняме, че с Решение №695 от 19.08.2016 г. на Министерския съвет на Република България имотът на ул. "Александровска“ е предоставен безвъзмездно за управление на Русенския университет. Областният управител обясни, че продажба на този имот не може да бъде осъществена, тъй като той е публична държавна собственост. За да се осъществи продажба имотът трябва да промени статута си на частна държавна собственост, а това е възможно единствено и само с Решение на Министерския съвет. Такива намерения обаче никога не са обсъждани и не съществуват. Драганов поясни, че имотът не фигурира нито в индикативния списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, нито в Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение на Министерския съвет №289/08.05.2025 г.

Драганов информира още, че съответен имот може да бъде подаден като такъв с отпаднала необходимост единствено и само от ръководителя на ведомството, което го управлява. В конкретния случай това е ректорът на Русенския университет. "Всеки, който умишлено манипулира информацията, подкопава устоите на демокрацията. Днес това стана чрез прессъобщение на "Да, България“, което се позовава на некоректна информация. Такива действия разклащат вярата в институциите, подменят истината и ерозират доверието във всички легитимни институции“, допълни Драганов.

Още по темата: общо новини по темата: 11
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Държавата разпродава имоти
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: