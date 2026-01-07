Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
"Проверката беше изненадваща. Навсякъде служителите бяха подготвени и обясняваха напълно разбираемо на по-възрастните хора“, коментира още областният управител. По негови думи процесът в пощенските станции в региона се извършва много добре и без сериозни затруднения. Въпреки това на доста места се случва така, че има липса на евробанкноти, която е породена от голямото търсене, но от пощенските станции са направили организация и зареждат в рамките на ден – два отново с необходимите суми.
От областната администрация в крайдунавския град припомнят, че пощенските станции, натоварени със задачата да извършват и обмен на левове срещу евро, се намират предимно в малките населени места, в които няма банкови клонове. В тях се обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, която ще се изпълни в срок от 3 до 5 работни дни. Тази услуга обаче не е налична във всички станции, а само в шест. Става дума за тези в Николово, Басарбово, Мартен, Просена, Две могили и Борово.
В пощенските станции смяната на парите ще е безплатна до 30 юни 2026 г. Драганов посочи, че пред всички посетени пощенски станции е имало засилено полицейско присъствие с цел гарантиране сигурността на посетителите. По думите му навсякъде успешно са сработили новите принтери, броячните машини, скенерите за фалшиви банкноти и друга техника.
Първата обмяна на евро в поща в Русенско е станала в село Басарбово и е била на стойност под 1000 лв.
