Драгомир Драганов: Общините са сърцето на демокрацията, защото са най-близкото ниво на власт до хората

© "Държавата трябва да продължи да бъде стратегически партньор във всекидневната дейност на общините и да насочва ресурси там, където има най-голяма нужда; да насърчава иновациите на местно ниво и да инвестира в инфраструктура, образование и други значими проекти. Общините, от своя страна, имат възможността да бъдат активния глас – с ясни приоритети, прозрачност и визия за развитие. Считам, че усилията на всеки кмет и неговата администрация трябва да бъдат насочени най-вече към справянето с ежедневните проблеми на хората. Истинското управление не се измерва само в стратегии и програми, а в качествените решения на реалните проблеми. Да се справяш с ежедневните проблеми означава да бъдеш близо до хората, да познаваш техните нужди и да действаш с грижа, а не просто формално“, това заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов по случай 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление.



Той отчете и съществената роля на Общинските съвети в процеса на качествено местно самоуправление. По-рано през деня областният управител изпрати поздравителни адреси до кметовете и председателите на общинските съвети от всички осем общини в региона. "Когато общината и гражданите действат заедно – тогава има истинско развитие, устойчивост и социална справедливост“, допълни Драганов и призова да не се забравя, че именно общините са сърцето на демокрацията, защото те са най-близкото ниво на власт до хората, където се срещат идеите, грижата и отговорността за общото благо. Драганов посочи, че Областната администрация ще продължи да подпомага общините в региона при реализирането на значими проекти и политики в полза на общността. Областният управител отчете и необходимостта от реализирането на нови ефективни подходи, особено дигитални за подобряване предлагането на услуги за гражданите.



"Нека продължим да градим общности, в които има разбиране, солидарност и грижа – защото силните общини правят една силна държава“, пише още Драганов и посочва, че без участието на гражданите, нито една власт не може да бъде истински ефективна.



Областна администрация - Русе припомня, че на този ден през 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление, с който се регламентира за първи път устройството и дейността на местните органи на държавната власт – общинските съвети, кметовете и техните помощници. През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че "Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 определя общината, като "основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“. От 2021 година с Решение на Министерския съвет датата 12 октомври е определена за Ден на българската община и местното самоуправление.