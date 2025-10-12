ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драгомир Драганов: Общините са сърцето на демокрацията, защото са най-близкото ниво на власт до хората
Той отчете и съществената роля на Общинските съвети в процеса на качествено местно самоуправление. По-рано през деня областният управител изпрати поздравителни адреси до кметовете и председателите на общинските съвети от всички осем общини в региона. "Когато общината и гражданите действат заедно – тогава има истинско развитие, устойчивост и социална справедливост“, допълни Драганов и призова да не се забравя, че именно общините са сърцето на демокрацията, защото те са най-близкото ниво на власт до хората, където се срещат идеите, грижата и отговорността за общото благо. Драганов посочи, че Областната администрация ще продължи да подпомага общините в региона при реализирането на значими проекти и политики в полза на общността. Областният управител отчете и необходимостта от реализирането на нови ефективни подходи, особено дигитални за подобряване предлагането на услуги за гражданите.
"Нека продължим да градим общности, в които има разбиране, солидарност и грижа – защото силните общини правят една силна държава“, пише още Драганов и посочва, че без участието на гражданите, нито една власт не може да бъде истински ефективна.
Областна администрация - Русе припомня, че на този ден през 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление, с който се регламентира за първи път устройството и дейността на местните органи на държавната власт – общинските съвети, кметовете и техните помощници. През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че "Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 определя общината, като "основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“. От 2021 година с Решение на Министерския съвет датата 12 октомври е определена за Ден на българската община и местното самоуправление.
