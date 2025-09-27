Драгомир Драганов: Партньорството между България и Молдова е пример за това как две държави се подкрепят

© 34-ата годишнина от провъзгласяването на независимостта на Република Молдова беше отбелязана с тържествен прием в хотел "Маринела“ в София. Домакин на събитието бе извънредният и пълномощен посланик на страната Н. Пр. Емил Жакота, а сред гостите беше и областният управител на Русе Драгомир Драганов.



Той подчерта, че тази година се навършват 33 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави и посочи, че те са преди всичко гаранция за просперитет и взаимно уважение. "България и Молдова са свързани от дълбоки исторически, културни и духовни връзки.



Днес, в условията на едно динамично настояще, това приятелство придобива още по-голяма стойност“, категоричен бе Драганов. Той посочи още, че през настоящата година са се реализирали много съвместни инициативи между двете държави, като Русе е бил ключов фактор. На първо място Драганов посочи откриването на филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев“ в Тараклия. По думите на първия дипломат на Молдова в София този европейски университет е не само образователна институция, а инвестиция в бъдещето на молдовските младежи, в укрепването на тяхната европейска идентичност и в развитието на региона.



Посланик Жакота изрази надежда филиалът да се превърне в образователен и културен център за бесарабските българи в Молдова и Украйна. Областният управител каза още, че се работи активно и за насърчаване на инвестициите и развитието на бизнеса. Той отбеляза, че предстои провеждането на бизнес форум в крайдунавския град, като отчете, че стокообменът между двете държави е нараснал с над ¼ през изминалата година и вече възлиза на около 300 милиона долара. Драганов отчете и ролята на почетния консул на Молдова в Русе Ставрин Гиноолу за насърчаването на двустранните отношения.



Драгомир Драганов припомни, че благодарение на Гиноолу бяха осигурени над 20 000 литра бутилирана вода за Плевен, заради водната криза там. "Партньорството между България и Молдова е пример за това как две държави могат да градят мостове на доверие, да се подкрепят в образованието, културата, икономиката и да работят заедно за бъдеще, в което младите поколения да живеят по-добре. То е израз на споделена воля – да пазим идентичността си, но и да гледаме смело към утрешния ден“, каза Драганов.



В речта си посланикът подчерта историческото значение на Независимостта за народа на Република Молдова и обърна внимание на твърдия ангажимент на страната си към европейското развитие, посочвайки предизвикателствата през които е преминала родината му през последните повече от три десетилетия, докато е изграждала демократичната си система. "Но демокрацията устоя и особено радостен е фактът, че България винаги е била най-добрият ни приятел – тя беше сред първите държави, които признаха независимостта на Република Молдова през 1992 г. и през същата година откри и своя дипломатическа мисия в Кишинев“, припомни посланик Жакота.



Той добави, че Молдова високо оценява постоянната и пълноценна подкрепа, оказвана от България през всичките тези години, така че да може да осъществи голяма си мечта – европейското бъдеще. "Европа, като наш избор, няма алтернатива. Без Европа Молдова ще остане блокирана в своето минало. Стабилността на Република Молдова е стабилността на Европа, а мирът в региона е мир в Европа“, категоричен бе Н. Пр. Жакота относно предстоящите на 28 септември парламентарни избори в страната.



Посланик Жакота не пропусна да отбележи и че българското малцинство, което живее компактно на територията на Република Молдова, е истински мост на приятелство и сътрудничество, като изрази надежда, че този мост ще се развива в посока европейската интеграция на Молдова в голямото европейско семейство по модела на България. Според данните на Националното бюро по статистика на Молдова от 2014 година числеността на етническите българи в Молдова е около 54 хиляди души, което представлява 1,9% от населението на страната (2 804 801 души). Най-голям брой от тях живеят в Тараклийския район.



"Без съмнение, най-важните ни икономически проекти в двустранните ни отношения са свързани с енергетиката“, коментира посланик Жакота и отбеляза с голямо задоволство участието на Молдова в проекта "Вертикален газов коридор“, подкрепен от ЕС и в който участват Гърция, България, Румъния, Словакия, Унгария и Украйна.



По време на събитието гостите имаха възможност да се полюбуват на изложба на национално облекло и килими, както и на картини на молдовски художници.