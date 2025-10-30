Предприемаме всички мерки за осигуряване на безпроблемно движение в района на граничния преход при Дунав мост Русе – Гюргево по време на пълното затваряне на съоръжението в началото на следващата седмица, заяви областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес се запозна с напредъка на основния ремонт на българската част на моста. По последни данни за последните 24 часа от България към Румъния през Дунав мост да преминали 3859 автомобила, като близо 40% от тях или 1519 са камионите.Драганов обясни, че от 09.00 часа сутринта до 21.00 часа на 4 ноември /вторник/ през моста няма да могат да преминават леки автомобили. За тежкотоварни превозни средствата забраната ще важи до 09.00 часа сутринта на другия ден – 5 ноември. Ограничението за преминаване е и в двете посоки – от България към Румъния и от Румъния към България, като то е за всички видове превозни средства. Целта е да се избегне генерирането на вибрации по време на технологичния процес за получаване на първоначалната якост на бетона при свързването на стоманобетонните панели от двете ленти.Драганов поясни, че ще проведе среща в понеделник с всички компетентни институции, на която ще бъдат обсъдени допълнителни мерки. Сред тях са спирането на тежкотоварния трафик между гара Бяла и град Бяла, както и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра. Сред допълнителните мерки, които се обсъждат е осигуряването на допълнителни полицейски екипи по ключовите пътни артерии в областта, както и пускането на всички десет трасета за леки и товарни автомобили, където водачите на превозните средства могат да заплатят такса "мост“. Същевременно остава и т.нар. адаптирано управление, което позволява с приоритет да се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи превозни средства. Предвид на това, че не се намираме в активен туристически сезон не очаквам да има струпване на автомобили, чакащи да преминат границата, сподели още областният управител Драганов.Той обясни, че са осигурени и алтернативни маршрути за преминаване на превозните средства в периода на спиране на трафика. Най-близките алтернативни гранични преходи са при Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.