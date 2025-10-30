Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
©
Драганов обясни, че от 09.00 часа сутринта до 21.00 часа на 4 ноември /вторник/ през моста няма да могат да преминават леки автомобили. За тежкотоварни превозни средствата забраната ще важи до 09.00 часа сутринта на другия ден – 5 ноември. Ограничението за преминаване е и в двете посоки – от България към Румъния и от Румъния към България, като то е за всички видове превозни средства. Целта е да се избегне генерирането на вибрации по време на технологичния процес за получаване на първоначалната якост на бетона при свързването на стоманобетонните панели от двете ленти.
Драганов поясни, че ще проведе среща в понеделник с всички компетентни институции, на която ще бъдат обсъдени допълнителни мерки. Сред тях са спирането на тежкотоварния трафик между гара Бяла и град Бяла, както и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра. Сред допълнителните мерки, които се обсъждат е осигуряването на допълнителни полицейски екипи по ключовите пътни артерии в областта, както и пускането на всички десет трасета за леки и товарни автомобили, където водачите на превозните средства могат да заплатят такса "мост“. Същевременно остава и т.нар. адаптирано управление, което позволява с приоритет да се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи превозни средства. Предвид на това, че не се намираме в активен туристически сезон не очаквам да има струпване на автомобили, чакащи да преминат границата, сподели още областният управител Драганов.
Той обясни, че са осигурени и алтернативни маршрути за преминаване на превозните средства в периода на спиране на трафика. Най-близките алтернативни гранични преходи са при Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.
Още по темата
/
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
03.09
Над 550 стоманобетонни панела са изработени до момента за основния ремонт на Дунав мост при Русе
25.06
АПИ отпуска 2,3 млн.лв. за сигналисти и светофарна уредба на Дунав мост по молба на Гранична полиция-Русе
24.06
Още от категорията
/
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мобилна станция на Флотската кула следи качеството на въздуха в Р...
12:23 / 29.10.2025
Заловиха мъж с фентанил в Русе
11:35 / 29.10.2025
Методи Лалов: Полицията в Русе продължава да прекалява
09:23 / 29.10.2025
Трима задържани при акцията на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
09:01 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.