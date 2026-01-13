Днес от 12.00 часа на четвъртия етаж в сградата на Областната администрация в Русе областният управител Драгомир Драганов ще даде брифинг. На него той ще представи подробности свързани с дейността на Областния координационен център за въвеждане на еврото."Приемането на еврото не е просто смяна на валута – то е тест за институционална зрялост. Единната европейска валута е инструмент за сигурност, икономическа интеграция и дългосрочна стабилност", коментира Драганов.