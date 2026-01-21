Русенската жандармерия получи автомобил от Областната администрация в крайдунавския град. Автомобилите са "Фолксваген Пасат", като ключовете на колата бяха предадени от областния управител Драгомир Драганов на началника на Зоналното жандармерийско управление комисар Красимир Кирилов в присъствието на заместник областния управител Георги Георгиев.Пет местната кола ще се използва за патрулиране и опазване на обществения ред, както и при необходимост от конвоиране на лица. "Сигурността на гражданите е общ приоритет и изисква добро партньорство, доверие и реална подкрепа. Надявам се този автомобил да бъде полезен в работата Ви и да допринесе за по-бърза реакция и по-голяма сигурност за хората в региона", каза Драганов.От своя страна комисар Кирилов заяви, че автомобилът ще подобри оперативните възможности на жандармерията. "Този автомобил е ценна подкрепа за нашата дейност и ще допринесе пряко за по-ефективното изпълнение на служебните ни задължения. Уверявам Ви, че дарението ще бъде използвано отговорно и по предназначение – в служба на обществото и опазването на обществения ред", посочи още той.Областна администрация - Русе припомнят, че Зоналното жандармерийско управление в Русе обслужва още областите Велико Търново, Силистра и Разград.Това е третото дарение на автомобил от страна на Областната администрация в Русе на регионална структура в рамките на около месец. През декември коли получиха Областната дирекция на МВР и Областно пътно управление.