Драгомир Драганов: Смяната на левове с евро върви нормално в Русенско
Драганов посочи, че няма лимит за обмяна на монети в пощенските станции, но има лимит за плащане на сметки и услуги с монети, те могат да са до 50 броя. Предприети са и мерки за опростяване и улесняване на превалутирането в банките. Няма проблеми с картовите разплащания, като първоначалните затруднения в началото на годината вече са преодолени. БНБ е дала указания за уеднаквяване на правилата за обмяна – не се събират такси за обмяна на монети, независимо дали са сортирани, и не следва да се изискват допълнителни формуляри за идентификация. В същото време от Координационния център уточниха, че банките не могат да връщат хора, които не са техни клиенти и са длъжни да изискват единствено лична карта от граждани, които желаят да обменят левове в евро до 5000 евро. При суми над този праг се прилага общото законодателство и се изисква декларация за произход на средствата. Гражданите и търговците бяха призовани да се снабдяват своевременно с евробанкноти и монети и да не чакат последния момент – 31 януари, когато изтича срокът на двойното обращение.
От 1 февруари разплащанията ще бъдат само в евро. Наличностите са осигурени във всички търговски банки, а БНБ ще обменя левове неограничено във времето, без нужда от струпване на опашки. Пощите ще извършват безплатна обмяна на левове до 30 юни. Очаква се след 20 януари да има напълно достатъчно евробанкноти и монети в обращение, като процесът върви по-добре от първоначалните очаквания.
Областният управител коментира и проблемите със столовото хранене и кетъринговите фирми в училищата. Той каза, че са делегирани правомощия на директорите на училищата да сключват договор със съответните фирми. Проверяват се също паркинги, аптеки и пазари. Обърнато е внимание и на
това, че в някои общини има сигнали за повишаване на административните услуги, коментира Драганов. Също така е препоръчано на общините да имат достатъчно евро в наличност за връщане при плащането на местните данъци, там където те не могат да бъдат платени с карта.
Припомняме, че търговците нямат право да поставят условия от типа "ако платиш в лева, рестото е в лева, ако платиш в евро – в евро“, както и да отказват плащания в брой с аргумент, че приемат само карти. Санкциите за подобни нарушения варират от 600 до 7000 евро. Засилен е и контролът върху цените. Институциите препоръчват търговците да се оборудват със специални устройства за разпознаване на неистински банкноти.
Драганов обясни, че успешно са адаптирани системи към нови условия, приемат и отчитат плащания в евро.
В днешната среща участваха още заместник областният управител Георги Георгиев, представители на местната власт и компетентните държавни институции.
