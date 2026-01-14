Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов областният управител на Русе Драгомир Драганов бе удостоен с грамота и възпоменателен медал "140 години от Сръбско-българската война". Високото отличие бе връчено на Драганов лично от заместник-началника на Централното военно окръжие полковник Бисер Богданов в присъствието на заместник областния управител Георги Георгиев, главния секретар на Областната администрация Ирена Тодорова и висши военни от региона. Наградата се дава на Драганов за активната му дейност и постигнатите резултати в съхранението на военноисторическото наследство на Република България.През изминалата юбилейна година Областната администрация в крайдунавския град беше организатор и съорганизатор на мероприятия, посветени както на годишнината, така и на опазването на родовата памет и предаването на високи патриотични морални ценности на по-младите поколения. От Областна администрация - Русе припомнят, че по негова инициатива по случай 6 май бяха облагородени пространствата около 6 военни паметника в региона – тези в Пиргово, Полско Косово, Долна Студена, Волово, Борово и Батишница.Освен това съвместно с председателя на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.р. полковник Веселин Додев и председателя на клуб "Родолюбие" към организацията майор о.з. Евгени Алексиев бяха реализирани редица инициативи относно победата на Българската армия в Сръбското-българската война."Тази награда не е само лично постижение, а оценка за екипа, с който работя. Благодаря за доверието и се надявам, че администрацията ни ще продължи да отговаря на най-високите стандарти", коментира Драганов след получаването на медала. Той каза още, че приема отличието като ангажимент и посочи още, че наградата в голяма степен се дължи на работата на ресорните експерти Тодор Карагьозов и Ивелин Тодоров, директорите на дирекции и главния секретар Ирена Тодорова.Драганов открои и ролята на местната власт, като посочи, че кметовете на общините също са допринесли много за възстановяването на паметниците по населени места. Припомняме, че за последните две години българската държава е осигурила близо 41 000 лева за ремонт на паметниците на загиналите във войните 1912 – 1918 година в русенските села Красен, Щръклево и Караманово, както и за възстановителни дейности по Паметника на моряка в Русе.От своя страна Бисер Богданов отбеляза, че медалът е в лимитирана серия и е изработен специално за честванията, организирани на територията на цялата страна, като област Русе има съществени заслуги за провеждането мероприятията. Той връчи на Драганов и юбилейна книга от името на началника на Централното военно окръжие полковник Георги Георгиев "10 години Централно военно окръжие".На церемонията присъстваха още началникът на Военно окръжие I степен Русе полковник Васил Петров, командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев, както и неговите заместници майор Даниел Димитров и майор Васил Славчев. От своя страна полковник Петров благодари за винаги оказваното съдействие и изрази увереност, че занапред и останалите паметници в областта ще бъдат обект на поддържане и възстановяване."Много е важно да остане паметта на тези, дали живота си за България, да бъде предавана напред и да се помни тяхното дело. Защитата на отечеството е чест и дълг за всеки български гражданин, както е записано в Конституцията. Нека да помним историята си и да я предаваме на младото поколение", допълни още полковник Петров.