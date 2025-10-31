Петима ученици от Националното училище по изкуствата "Професор Веселин Стоянов“ посетиха Областната администрация в Русе. Там те разговаряха с областния управител Драгомир Драганов и участваха в организирано от него събитие под надслов "областен управител за един ден“. Инициативата се проведе в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители."Будител е всеки, който не остава безразличен – който пази езика, историята и ценностите си; всеки, който вярва, че доброто, знанието и истината имат силата да променят света“, заяви пред тийнейджърите Драганов. "Днес ролята на училището е по-важна от всякога. Във време на изобилие от информация и недостиг на решимост и желание за поемане на отговорност, именно училището е призвано да бъде фарът, който показва посоката – да учи не само на знания, но и на добродетели; не само на умения, но и на човечност“, допълни Драгомир Драганов.Той бе категоричен, че за него и екипа му водещ приоритет продължава да бъде успешната реализация на младите хора в региона. На стола на заместник областния управител Георги Георгиев седна дванайсетокласниичката Вероника Илиева, а мястото на главния секретар Ирена Тодорова зае Жана Желева, която в момента е девети клас. Учениците бяха придружени от техния директор Здравко Саралиев и поради това, че всички те са с висок успех и участници в различни национални и международни конкурси бяха удостоени с грамоти от областния управител. Те бяха връчени на възпитаниците на училището за активна гражданска позиция и участие в инициативи, свързани с културното развитие на региона, както и за принос в развитието на българските традиции и ценности. В срещата с областния управител участваха още единайсетокласниците Иван Иванов, Преслав Цанев и Ивет Пенчева.В рамките на инициативата учениците посетиха и една от водещите организации в сферата на българо-румънските отношения Асоциация "Еврорегион Данубиус“, където разговаряха с нейния изпълнителен директор Лили Ганчева. Тя ги запозна с възможностите за ученически обмен и стажове в северната ни съседка.