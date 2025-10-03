ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Драгомир Драганов: Започват проверки на зоните с риск от наводнения в Русенско
Специално внимание ще бъде отделено на зоните със значителен потенциален риск от наводнения, проводимостта на реките и техните корекции, както и на изградените диги. Ще се следи също за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води.
В обхвата на проверките попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали. Ще се проверят и хвостохранилищата на територията на Ветово и Ценово. Резултатите се очаква да станат ясни до края на месеца или най-късно през ноември.
Областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на водите и имат готовност за незабавно реагиране при повишаване риска от преливане.
Предстоящите проверки ще се извършват от междуведомствена комисия с представители на всички държавни институции, имащи отношение по темата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: