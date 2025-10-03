Драгомир Драганов: Започват проверки на зоните с риск от наводнения в Русенско

© От 13 октомври започва проверка на състоянието на речните корита и дигите в Русенско. Това съобщи областната администрация.



Специално внимание ще бъде отделено на зоните със значителен потенциален риск от наводнения, проводимостта на реките и техните корекции, както и на изградените диги. Ще се следи също за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води.



В обхвата на проверките попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали. Ще се проверят и хвостохранилищата на територията на Ветово и Ценово. Резултатите се очаква да станат ясни до края на месеца или най-късно през ноември.



Областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на водите и имат готовност за незабавно реагиране при повишаване риска от преливане.



Предстоящите проверки ще се извършват от междуведомствена комисия с представители на всички държавни институции, имащи отношение по темата.