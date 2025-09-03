Новини
Драгомир Драганов дари над 100 тома българска и западноевропейска класика на три училища в Румъния
Автор: Георги Кирилов 21:58Коментари (0)103
С повече от 100 книги се обогати библиотечният фонд на трите български неделни училища в Румъния. Дарението е от личната библиотека на областния управител Драгомир Драганов и бившия учител от Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети“ Евгения Николова.

Сред книгите могат да бъдат намерени редица произведения както от българските класици, така и от най-известните западноевропейски автори. Дарението включва по-голямата част от произведенията на Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Българските ученици в северната ни съседка ще имат възможността да прочетат и прекрасните разкази на Йордан Йовков, както и творбите на Елин Пелин, Фани Мутафова, Димитър Талев и Захари Стоянов. Не липсват и любими произведения на някои от най-четените европейски писатели. Разбира се, сред тях се нареждат англичаните Съмърсет Моъм, Шарлот Бронте, Томас Харди и Уолтър Скот, а също и унгарецът Мор Йокаи, французите Проспер Мериме, Виктор Юго, Жорж Санд и Густав Флобер. Не липсваха и американски произведения, като преобладаващата част бяха на Марк Твен, Джек Лондон и Ърнест Хемингуей. "В свят на бързи новини и повърхностни впечатления, книгата е мястото, където се учим да разбираме, а не просто да прелистваме живота“, коментира Драганов и посочи, че подобни инициативи ще продължат да се осъществяват от него и екипа му.

Дарението бе прието лично от посланика на Република България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков. Инициативата на Драганов идва на фона на предстоящото откриване на учебната година в българското неделно училище "Йордан Йовков“ в Букурещ. До края на учебната 2023/2024 година в Румъния имаше само едно неделно училище и функционираше още една композиция от няколко училища под един покрив в различни населени места с българи в Банатската област – по програма "Роден край“ на Министерството на образованието и науката, обясни Огнян Илиев, който е първи секретар в политическата секция на мисията ни зад граница. Той каза още, че от 2024 и 2025 към училището "Йордан Йовков“ са се присъединили още две неделни училища, които бяха открити. Това са "Трите чешми“ в Извоареле и училището с филиали във Винга, Стар Бешенов и Банат. В края на учебната 2024/2025 година обучение в неделните ни училища в Румъния са завършили близо 200 ученици от предучилищна възраст до 12 клас.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
