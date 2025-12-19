Драгомир Драганов отчита напредъка на Русе и региона в годишна среща с медиите
© Община Русе
Въпреки това постигнахме реални резултати в полза на хората. Работихме последователно за по-добра инфраструктура, за повишаване на сигурността и за устойчиво развитие на региона. Подкрепихме важни социални инициативи, насочени към уязвимите групи, и насърчихме проекти, които създават нови възможности за заетост и икономически растеж.
Особено внимание беше отделено и на образованието и на младите хора, защото именно те са бъдещето на региона“, заяви Драганов. По негови думи това не е можел да се постигне без доброто партньорство между институциите и без ангажираността на гражданите.
"Убеден съм, че когато работим заедно в диалог и взаимно уважение, можем да превърнем предизвикателствата във възможности“, посочи още областният управител на Русе. В срещата ще участва и заместник областният управител Георги Георгиев.
