Драгомир Драганов поздрави арменската общонст в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
"В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество не се измерва само с икономически показатели, а с грижата за човека, с доверието помежду ни и със способността да бъдем единни в трудни времена! Държавността не е само институции и закони. Тя е морална основа, доверието между хората и вярата, че общото благо стои над личния интерес. Именно това доверие трябва да пазим и укрепваме – с честност, диалог и справедливост“, заяви Драганов.
Той апелира на дни като днешния да се замислим не какво сме постигнали, а какви хора сме станали. "Дали сме запазили способността си да обичаме, да прощаваме и да бъдем човечни? Нека осъзнаем, че доброто не е задължение, а избор. Истинското добротворство не е жест за празника, а възможности всеки ден да съграждаме, когато е по-лесно да сме безразлични“, допълни Георгиев.
"Нека Рождественската звезда да озарява небосклона и нашите сърца“, каза от своя страна духовният пастир на арменската общност в Русе и свещеник в арменската църква "Света Богородица“ в крайдунавския град отец Дирайр Хадавян. Рождество Христово ни напомня, че спасението идва чрез смирение, милост и състрадание, и че всеки от нас е призван да бъде носител на мир и светлина в света. Бог не идва в слава и величие, а в смирение и любов и така ни открива истинския път към спасението – пътя на смирението, милосърдието и жертвоготовната любов“, допълни още той и подчерта, че Русе е пример за етническа толерантност.
"Освен здраве, си пожелавам да бъдем винаги примерни християни, да отворим сърца си едни към друг, да бъдем великодушни, търпеливи и да посрещаме радост и трудности заедно“, каза един от стожерите на арменската общност в града именитият русенски стоматолог д-р Бохос Гаржарян.
За разлика от българите, арменците обаче не украсяват елха. Те стриктно спазват традицията за голямата празнична литургия на 6 януари. Арменците отбелязват този религиозен празник с пост, последван от угощение, включващо ориз, ядки и сладкиши. На този ден се ходи на гости при роднини и приятели, разменят се малки подаръци. Задължително се носят грис халва и бонбони.
От 2015 г. по разпореждане на духовния глава на Арменската апостолическа църква новата година започва с освещаване на нар. Според арменските традиции този плод е символ на живота, разцвета и изобилието. Той е още символ за пролятата Христова кръв и чудотворното възкресение на Спасителя, както и на многообразието от добродетели Божии. Прието е наровите зрънца, които според преданията са 365 (колкото да дните в годината) и са стегнати под здрава ципа, с многобройните вярващи, обединени под знака на църквата. Освен това за тях плодът символизира и арменската диаспора, пръсната по цял свят, но събрана в едно от предаността към вярата и храма. Идеята на жизнеутвърждаващия обред по освещаване на нара е призив към любов и единство, към духовност, предопределяща човешкия път. В Арменската църква е запазена и друга традиция, която се следва от векове. Благата вест за раждането на Христа се предава като се посещават домовете на вярващите и се освещават.
На въпроса защо арменците не празнуват Рождество Христово на 25 декември, отговорът е лесен: защото като държава, първа приела християнството за своя държавна религия през 301 г., до ден днешен Арменската апостолическа църква остава вярна на евангелската традиция и послания. Исторически е известно, че до 4 век всички християнски църкви отбелязват раждането на Спасителя именно на 6 януари. Макар че точната дата на появата му на бял свят не е исторически установена и не е записана в евангелията.
У нас живеят близо 40 000 арменци, съобщи областната администрация в Русе. А близо 10 000 000 са те по света. По последни данни от преброяването през 2021 година малко над 400 души от региона са посочили, че изповядват арменско апостолическо вероизповедание.
