Областният управител на Русе Драгомир Драганов ще бъде удостоен с възпоменателен медал "140 години от Сръбско-българската война". Отличието е от министъра на отбраната Атанас Запрянов, като церемонията ще се проведе днес от 11.00 часа на четвъртия етаж в сградата на Областната администрация.Високата награда е за устойчиви постижения в дейностите по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници, както и за попълването и актуализирането на националния регистър, а също и по повод 140 години от отбелязването на победите на Българската армия в Сръбско-българската война.Наградата се очаква да бъде връчена на Драганов от заместник-началника на Централно военно окръжие полковник Бисер Богданов в присъствието на началника на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров и командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев.Тя е на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 240, ал. 3 от Закона за въоръжените сили на Република България. От Областна администрация - Русе припомнят, че съгласно нормативната уредба за съществен принос и заслуги към отбраната на страната български и чуждестранни граждани могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната с отличия и предметни награди.