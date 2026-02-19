Областният управител на Русе Драгомир Драганов свиква консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-то Народно събрание за определяне състав на Районна избирателна комисия /РИК/ за произвеждане на избори за Народно събрание на 19 април тази година. Консултациите ще се проведат тази неделя, 22 февруари, от 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация. Те ще бъдат водени от Драганов.Поканени за участие са освен всички парламентарно представени партии и коалиции, така и други партии, които не са парламентарно представени. "Когато определена Районна избирателна комисия е съставена професионално, честно и прозрачно, тя показва, че демокрацията не е просто гласуване в един ден, а система от гаранции, която пази волята на гражданите на всяка стъпка“, коментира Драганов. "Категоричен съм, че няма да се допуснат злоупотреби, манипулации и едностранни решения. Изборите в региона ще се проведат по възможно най-честния начин“, посочи Драганов. "Съставянето на Районната избирателна комисия е един от най-важните моменти преди провеждането на избори, защото именно от нейната работа зависи дали изборният процес ще бъде организиран и ще премине спокойно и законно“, допълни още Драганов.Припомняме, че дотук се стигна след като през декември миналата година кабинетът "Желязков“ подаде оставка след масови протести. Последните няколко пъти не се постигна съгласие за състава на РИК на местно ниво и се наложи комисията да бъде назначавана от Централната избирателна комисия.Представителите на съответните политически партии и коалиции следва в срок до 16:00 часа на 20.02.2026г. (петък) да депозират в деловодството на Областна администрация – Русе необходимите документи съгласно чл. 60, ал.3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 4400-HC/19.02.2026г. на ЦИК.Предложените за членове на РИК – Русе лица следва да отговарят на изискванията на Изборния кодекс, съобщиха от областната администрация.