Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе предлага на публиката богата програма през февруари, месецът на виното и любовта. Театърът обещава топлина, уют и магия на сцената, с възможност за среща с българска класика, съвременни комедии и гостуващи спектакли от страната."Арабска нощ" на 3 и 18 февруари от 19:00 ч. с режисьор Бюрхан Керим и актьорски състав Александър Узунов, Ивайло Драганов, Виктория Владова и др."Гераците" по Елин Пелин на 6 и 16 февруари, с участие на Кирил Ефремов като гост-актьор."Креват за двама (тотално бедствие)" на 10 февруари от 19:00 ч., гостува Сатиричен театър "Алеко Константинов"."Последният страстен любовник" от Нийл Саймън на 12 и 23 февруари от 19:00 ч."Приказки около масата" на 13 февруари от 18:30 ч. – гостуват "Стари срещу млади"."Джон и Джо" от Агота Кристоф на 24 февруари, гостува ДКТ Плевен."Глория" (черна комедия) на 26 февруари от 19:00 ч.Драматичен театър "Сава Огнянов" кани жителите и гостите на Русе да се насладят на различни театрални стилове и гостуващи постановки през целия месец.