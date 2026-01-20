Драматичен театър "Сава Огнянов" предлага разнообразна програма през февруари
На Голяма сцена през февруари зрителите могат да гледат:
"Арабска нощ" на 3 и 18 февруари от 19:00 ч. с режисьор Бюрхан Керим и актьорски състав Александър Узунов, Ивайло Драганов, Виктория Владова и др.
"Гераците" по Елин Пелин на 6 и 16 февруари, с участие на Кирил Ефремов като гост-актьор.
"Креват за двама (тотално бедствие)" на 10 февруари от 19:00 ч., гостува Сатиричен театър "Алеко Константинов".
В Камерната зала публиката ще може да се наслади на:
"Последният страстен любовник" от Нийл Саймън на 12 и 23 февруари от 19:00 ч.
"Приказки около масата" на 13 февруари от 18:30 ч. – гостуват "Стари срещу млади".
"Джон и Джо" от Агота Кристоф на 24 февруари, гостува ДКТ Плевен.
"Глория" (черна комедия) на 26 февруари от 19:00 ч.
Драматичен театър "Сава Огнянов" кани жителите и гостите на Русе да се насладят на различни театрални стилове и гостуващи постановки през целия месец.
Още от категорията
/
Ръст на болни от грип в Русенско, в областта обаче не са достигнати още епидемичните нива на заболеваемост
19.01
Русенци сигнализират: Районът около мола се е превърнал в място, където се употребява райски газ и се правят дрифтове
17.01
Ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" зарадваха деца с аутизъм със спектакъла "Разбойническа приказка"
16.01
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.