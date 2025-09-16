ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Драматичният театър отваря врати със спектакъла "Духът на поета" за 22 септември
Началото е от 18 ч. в Камерна зала на театъра, съобщи Общината. На този ден "Духът на поета“ звучи още по-силно предвид посланията на пиесата на Стефан Цанев, с режисьор Ивайло Ненов. Сценография и костюми Петя Боюкова, музика Пламен Мирчев – Мирона. Участват Кадри Хабил, Милен Димитров, Борислав Апостолов.
Вече второ десетилетие България е свободна страна. Националните идеали на Възраждането са още живи, а паметта за загиналите герои сплотява младата нация. На бившите революционери Стефан Стамболов и Захарий Стоянов се налага съдбовната трансформация – от борци за свобода да се превърнат в новите управници. Но какво се случва, когато 16 г. след смъртта на Ботев, на вратата на министър-председателя почука самият той? Може ли прославеният герой за миг да се превърне в смъртен враг? Една история за Стамболов, Стоянов и Ботев, в която сблъсъците на съвест, гордост и угризения раждат отчаяни действия. Една история за тежестта на короната и олекването на човека.
Като комплимент към своята публика Драматичният театър намалява цените на билетите за спектакъла на 15 лева. Билетите могат да бъдат закупени от тук или на касата на театъра от 10 до 14 ч. и от 14:30 до 18 ч.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: