Драматичният театър отваря врати със спектакъла "Духът на поета" за 22 септември

Драматичен театър "Сава Огнянов" отваря врати за всички патриоти и родолюбиви русенци на 22 септември със специално издание на спектакъла "Духът на поета" от Стефан Цанев. По този начин екипът отдава почит към Свободата и Независимостта на България и се включва към събитията, с които Община Русе ще отбележи датата.



Началото е от 18 ч. в Камерна зала на театъра, съобщи Общината. На този ден "Духът на поета“ звучи още по-силно предвид посланията на пиесата на Стефан Цанев, с режисьор Ивайло Ненов. Сценография и костюми Петя Боюкова, музика Пламен Мирчев – Мирона. Участват Кадри Хабил, Милен Димитров, Борислав Апостолов.



Вече второ десетилетие България е свободна страна. Националните идеали на Възраждането са още живи, а паметта за загиналите герои сплотява младата нация. На бившите революционери Стефан Стамболов и Захарий Стоянов се налага съдбовната трансформация – от борци за свобода да се превърнат в новите управници. Но какво се случва, когато 16 г. след смъртта на Ботев, на вратата на министър-председателя почука самият той? Може ли прославеният герой за миг да се превърне в смъртен враг? Една история за Стамболов, Стоянов и Ботев, в която сблъсъците на съвест, гордост и угризения раждат отчаяни действия. Една история за тежестта на короната и олекването на човека.



Като комплимент към своята публика Драматичният театър намалява цените на билетите за спектакъла на 15 лева. Билетите могат да бъдат закупени от тук или на касата на театъра от 10 до 14 ч. и от 14:30 до 18 ч.