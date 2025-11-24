Драматичният театър в Русе пуска билети по 10 лева
Театърът ще представи четири вълнуващи спектакъла в предпразничния период, като билетите за тях ще бъдат на промоционална цена от 10 лева.
Тази специална оферта е валидна само при закупуване на билети директно от касата на театъра. Не пропускайте възможността да се насладите на незабравими театрални преживявания и да създадете прекрасни спомени в навечерието на Коледа.
Билети на касата на театъра всеки делничен ден от 10:00 до 14:00ч. и от 14:30 до 18:00ч. 082/ 830 168
