През декември магията на Коледа изпълва въздуха и се усеща навсякъде около нас. В духа на празника, Драматичен театър "Сава Огнянов“ в Русе подготвя специален коледен подарък за своите най-ревностни почитатели.Театърът ще представи четири вълнуващи спектакъла в предпразничния период, като билетите за тях ще бъдат на промоционална цена от 10 лева.Тази специална оферта е валидна само при закупуване на билети директно от касата на театъра. Не пропускайте възможността да се насладите на незабравими театрални преживявания и да създадете прекрасни спомени в навечерието на Коледа.Билети на касата на театъра всеки делничен ден от 10:00 до 14:00ч. и от 14:30 до 18:00ч. 082/ 830 168