ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Дрехи, обувки и сексуални стимуланти иззеха от турски автобус до границата с Румъния
При един от случаите на 15.08.2025 г. на път I-5 в района на град Бяла посока Румъния е спрян за проверка автобус с турска регистрация. В автобуса пътували четирима пътници от Турция през България за Румъния. Превозното средство е насочено от служителите на ГД "Гранична полиция“ до халето за щателна митническа проверка на ТД "Митница Русе". Водачът –турски гражданин, декларира, че пренася чували, чанти и кашони с текстилни изделия. В хода на контролните действия митническите инспектори откриват 6287 мъжки панталона, спортни мъжки, дамски и детски екипа и долнища, брандирани със словни и фигуративни изображения на световноизвестни търговски марки, както и 500 тениски с логата на национални и клубни футболни отбора. Открити са още 160 парфюма и 80 чифта спортни обувки също с обозначения на известни марки. В придружавания багаж на шофьора са открити и 10 800 сашета сексуални стимуланти.
Няколко дни по-късно на 19.08.2025 г. на главен път Русе –Силистра при напускане на територията на страната посока Румъния мобилен екип на ТД "Митница Русе" спира друг автобус с турска регистрация, управляван от турски гражданин. В личния багаж на едни от 12 –те пътници са открити 500 спорни долнища и панталони. Това съобщават от Агенция "Митници".
Според писмените обяснения на шофьора и пътника стоката е закупена от Турция и я пренасят за Румъния, но нямат документи за въвеждането й на територията на Европейския съюз. Стоките са задържани, а на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.
Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: