|Дрифт състезател: Улиците не са мястото да се дава газ и да се въртят гуми
Искрен разказва, че участва в румънския дрифт шампионат, тъй като има проблеми с българската федерация и у нас няма шампионат за класовете, в които може да се състезава. Споделя, че дрифтът е един много сложен спорт, а не просто да изкараш колата от сцепление, както си го представят много хора. В състезанията има различни зони, където колата трябва да се кара на задни гуми, на предни гуми, на голям или по-малък ъгъл и др. В Румъния самата държава спонсорира дрифта и пилотите и състезанията са на много високо ниво.
Русенецът е категоричен, че дрифтът трябва да се упражнява само на такива събития като фестивала или на определени за това места. Улиците не са мястото да се дава газ и да се въртят гуми, защото така се застраша животът и на водача, и на останалите хора.
Искрен Игнатов е щастлив, че в тези три дни на Born2Ride подкрепят една много добра кауза – да помогнат за лечението на 6-годишната Бояна от Русе. С дрифт таксито, от което таксите отиват изцяло за момиченцето, всеки може да усети адреналина отблизо. Много хора искат да се возят, защото автомобилът е атрактивен. Направен е за три години с огромния труд на бащата на Искрен, а самият състезател признава, че този спорт е изключително скъп и изисква много усилия и средства за конфигуриране на автомобила.
Сега той се готви за дрифт състезание в Румъния на 6, 7 и 8 септември, което ще се проведе в Плоещ и е официален кръг от румънския шампионат.
